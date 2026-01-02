Delicado estado de salud del hombre baleado el último dia del año en Santa Fe
Desde el Hospital Cullen informaron que el paciente permanece en terapia intensiva tras una compleja cirugía, con asistencia respiratoria y bajo monitoreo permanente debido a la gravedad de las lesiones.
La víctima está internada en Terapia Intensiva del Hospital Cullen. Crédito: Luis Cetraro.
El director del Hospital José María Cullen de Santa Fe, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el delicado estado de salud del hombre que ingresó baleado en la zona de Loyola Sur antes de que termine el año. El paciente permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, mientras los equipos médicos evalúan su evolución de manera permanente.
Moroni explicó que el hombre ingresó con una herida de arma de fuego de extrema gravedad a nivel tóraco abdominal. “El paciente se encuentra cursando un posoperatorio por una herida de arma de fuego a nivel tóraco abdominal transfixiante”, detalló el director del hospital.
Según precisó, en una primera instancia se realizó la colocación de un tubo de drenaje pleural y luego una cirugía abdominal compleja. “Presentó lesiones a nivel de diafragma, a nivel de estómago, a nivel de duodeno, vesícula y a nivel de hígado”, enumeró Moroni al describir el alcance de las heridas internas.
Terapia intensivaypronósticoreservado
El director del Cullen confirmó que el paciente permanece en estado crítico. “El paciente se encuentra en unidad de terapia intensiva en asistencia mecánica respiratoria”, señaló, y remarcó que su evolución requiere un seguimiento constante.
El Cullen confirmó que el herido de bala en Loyola Sur sigue crítico.
En ese sentido, advirtió que no se descarta una nueva intervención quirúrgica. “Es un paciente que se está reevaluando permanentemente por la posibilidad de una reintervención justamente por la gravedad de estas lesiones”, explicó.
Moroni agregó que el cuadro clínico es complejo y que el hombre necesita soporte vital. “Necesita drogas vasoactivas y también asistencia mecánica respiratoria, es un paciente de pronóstico reservado”, afirmó.
El profesional también se refirió a la complejidad de la intervención inicial. “Fue una cirugía bastante prolongada. En este tipo de lesiones muchas veces hay que ir tomando decisiones en el momento”, explicó.
En ese marco, aclaró que existen distintos abordajes quirúrgicos según el estado del paciente. “Hay veces que se hacen cirugías prolongadas y son cirugías que se llaman de control del daño, donde se actúa sobre las lesiones más rápidas”, sostuvo.
Otros heridos ybalancepositivo
Moroni confirmó además el ingreso de otros pacientes durante las celebraciones, entre ellos un joven de 22 años con una herida en el cuello. Sin embargo, destacó que el balance general fue positivo.
“El balance es positivo porque en este caso no hubo un aumento vinculado a las fiestas”, afirmó. En particular, subrayó un dato alentador: “Se espera un aumento de quemaduras y lesiones con pirotecnia, y eso no sucedió en el hospital, lo cual es una muy buena noticia”.
Durante las fiestas no se registró un aumento de ingresos por quemaduras ni pirotecnia.
Por último, el director del Cullen indicó que, si bien hubo personas agredidas y accidentes, los números se mantuvieron dentro de los parámetros habituales. “Hubo agredidos y accidentes, pero dentro de los números que el hospital maneja asiduamente, no hubo un aumento particular vinculado a la fiesta”, explicó.
En relación con los siniestros viales, Moroni señaló que los registros no muestran un incremento. “No ha habido un aumento de la cantidad de accidentes viales. Comparado con otros años, ha sido similar o incluso disminuido”, concluyó.