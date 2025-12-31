#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Trágico Fin de Año

En barrio Loyola Sur: mataron a un joven de 21 años de un tiro en la cabeza

La víctima fue atacada tras una discusión con dos personas que se movilizaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana.

Investigadores y peritos de la PDI trabajan en la escena del crimen. Foto: GentilezaInvestigadores y peritos de la PDI trabajan en la escena del crimen. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

No eran cohetes ni brindis anticipados los que rompieron la quietud de barrio Loyola Sur, sino un disparo seco y letal, que selló el destino de Matías Fernández, 21 años, cuando todavía faltaban horas para que Santa Fe ensayara los rituales de Año Nuevo.

Eran las 6.15 del 31 de diciembre cuando la esquina de Furlong y Leumman dejó de ser un punto más del mapa barrial para convertirse en la escena de un homicidio. Fernández cayó allí, con un balazo en el rostro, luego de una discusión tan breve como definitiva.

Sicarios en moto

Según las primeras reconstrucciones, dos hombres conocidos en la zona arribaron al lugar a bordo de una Honda Wave blanca. Uno de ellos descendió. Hubo un fuerte cruce de palabras, y luego el disparo. El proyectil impactó en la cabeza de la víctima, que quedó tendida sobre el asfalto mientras la motocicleta se perdía en las calles del noroeste santafesino.

A las 6.20 comenzaron a llegar los móviles. Subcomisaría 12ª, patrulleros del Comando Radioeléctrico, personal del 911. Después, los peritos de Criminalística de la PDI: fotógrafos, planimetristas, especialistas en rastros y balística. El barrio amanecía sitiado por cintas, luces intermitentes de los patrulleros y el murmullo de algunos vecinos.

Según se supo desde la escena del suceso los investigadores se habrían incautado de dos vainas servidas, calibre 9 mm. como así también realizaron trabajos sobre rastros de sangre que se observaron en la vereda de un inmueble.

Un tutor y dos testigos

Entre los primeros en presentarse estuvo un hombre de 49 años, quien habría criado a Matías. No hizo falta que hablara demasiado: su sola presencia bastó para confirmar que el muerto no era un número más en la estadística sino alguien con historia, vínculos y un nombre que ahora pesará distinto.

homicidio Loyola SurHomicidio en barrio Loyola Sur. Foto: Gentileza

Dos testigos habrían aportado un fragmento del rompecabezas. Vieron la discusión, reconocieron a los involucrados, pero no presenciaron el momento exacto del disparo. Por disposición del fiscal de Homicidios, Carlos Lacuadra, sólo se tomaron sus datos personales. Las entrevistas formales llegarán después.

Búsqueda de los agresores

La causa fue informada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los posibles autores estarían identificados. La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias, mientras el barrio vuelve lentamente a su rutina, esa que convive desde hace tiempo con discusiones que terminan en balas.

homicidio Loyola SurPersonal policial busca al homicida y su cómplice. Foto: Gentileza

Por estas horas distintos grupos policiales se desplegaron en la zona oeste en busca de información clave que permita dar con el homicida y su cómplice, los que hasta el momento permanecen prófugos.

El 2025 se fue como llegó para muchos sectores de la ciudad: sin promesas y con un muerto sobre el pavimento. En Loyola Sur, el calendario cambió, pero el problema siguió siendo el mismo.

Seguinos en
#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Santa Fe violenta
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro