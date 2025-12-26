Golpearon a un inspector municipal durante un control en la Costanera

La postal nocturna de la Costanera santafesina volvió a quedar atravesada por un episodio de violencia. Un inspector municipal fue agredido durante un operativo de control de tránsito realizado la noche del jueves en la zona de El Faro, a metros de la intersección de Almirante Brown y Mutis. El trabajador recibió un golpe de puño tras una discusión con un motociclista que circulaba en infracción.
El hecho ocurrió alrededor de las 23, en el marco de los habituales controles que se despliegan en la ciudad a partir de los jueves por la noche.
Según confirmó una vocera de prensa de la Municipalidad de Santa Fe, todo comenzó cuando los inspectores separaron de la circulación a una motocicleta en la que viajaban dos personas sin casco. En un primer momento, el conductor intentó evadir el operativo, pero fue interceptado por otro agente metros más adelante.
Al solicitarle la documentación obligatoria, el motociclista se negó a entregarla. Ante esa situación, los inspectores le informaron que el vehículo iba a ser retenido, ya que no se podía constatar si contaba o no con los papeles reglamentarios.
Escalada de agresiones
Fue entonces cuando la situación se descontroló. Primero llegaron los insultos y las amenazas verbales. Luego, la persona que acompañaba al conductor arrojó agua caliente desde un termo contra el inspector municipal.
Un inspector municipal, labrando una multa de tránsito. Foto: archivo El Litoral
Acto seguido, el motociclista golpeó al agente con un puñetazo, impactándolo en el cuerpo durante el forcejeo. Otro inspector intentó retener la moto, pero tanto el conductor como su acompañante lograron escapar del lugar, dejando atrás el vehículo y el operativo interrumpido.
Fuera de peligro
El inspector agredido fue asistido de inmediato y, por protocolo y cuestiones vinculadas a la ART, trasladado a un sanatorio para su evaluación médica. Desde el municipio confirmaron que se encuentra fuera de peligro y que las lesiones no revisten gravedad.
El episodio volvió a encender la alarma por las agresiones que sufren trabajadores municipales durante controles de tránsito, especialmente en zonas de alta circulación nocturna como la Costanera santafesina.
Un problema que se repite
Desde el área de Control municipal reiteraron el pedido de respeto hacia los agentes que cumplen tareas en la vía pública y recordaron que los operativos buscan prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Mientras tanto, se evalúan las actuaciones administrativas y legales correspondientes para identificar a los agresores, con conocimiento de la policía y del fiscal en turno.