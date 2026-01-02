Río Negro: volcó un auto en un canal y murió un bebé de un año

Una pareja de adolescentes protagonizó un grave accidente de tránsito este jueves en Río Negro y su bebé de un año murió tras quedar atrapado en el interior del vehículo. El hecho ocurrió dentro del casco urbano de una localidad del Alto Valle y es investigado por la Justicia.
El dramático episodio se registró en el cruce de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles. Según se informó, los jóvenes, de 16 y 17 años, circulaban junto a su hijo de un año a bordo de un Renault Sandero cuando el conductor perdió el control del auto.
El vehículo volcó y cayó a un canal de riego, donde quedó sumergido. A pesar de la violencia del impacto, los adolescentes lograron salir a la superficie, pero no pudieron rescatar al menor.
Eldesesperadopedidodeayuda
Tras el accidente, la Policía llegó al lugar alertada por vecinos. Los adolescentes les manifestaron a los agentes que su hijo, identificado como Neithan, había quedado dentro del vehículo.
La zona en la que ocurrió el vuelco fatal.
Los efectivos iniciaron la búsqueda de inmediato, pero ante la falta de resultados solicitaron la colaboración de los bomberos voluntarios. Los rescatistas dieron vuelta el auto y rompieron una de las ventanillas, aunque comprobaron que el bebé ya no se encontraba en el interior.
Minutos después, una mujer que transitaba por la zona advirtió la presencia de un bulto flotando en el canal y dio aviso a las autoridades. Los equipos de rescate se dirigieron al lugar, retiraron el cuerpo del agua y confirmaron que se trataba del bebé.
Personal médico intentó reanimarlo, pero lamentablemente no tuvo éxito. Si bien las causas precisas de la muerte aún no fueron determinadas, se presume que el deceso pudo haberse producido a raíz de las graves lesiones sufridas durante el vuelco.
La investigaciónylaspericias
La causa quedó caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito” y los adolescentes quedaron implicados en la investigación. Según informaron medios locales, al conductor se le extrajo una muestra de sangre para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol.
El vehículo fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes y también se analizan las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el accidente. El caso quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta.