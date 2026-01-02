Milagro en Ensenada: embistió a otro vehículo, terminó arriba de la vereda y casi arrolla a dos personas

Un accidente de tránsito tan insólito como peligroso se registró en Ensenada y quedó grabado por una cámara de seguridad: un choque por alcance derivó en una maniobra descontrolada que, por muy poco, no terminó con dos personas arrolladas en la vereda.
El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Almirante Brown y calle 16, cuando una Chevrolet Spin gris impactó desde atrás a un Fiat Punto blanco que circulaba en el mismo sentido y había reducido la marcha.
Tras el golpe, la Spin perdió estabilidad y se desplazó hacia la vereda. En el video se observa cómo el vehículo pasa a escasos centímetros de dos personas que estaban junto a una parada de colectivos, evitando de milagro una tragedia.
En el Fiat Punto viajaban una mujer y su hijo, mientras que en la Chevrolet Spin iba solo el conductor. Pese a la violencia del impacto y el susto, no se reportaron heridos.