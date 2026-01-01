Seguridad vial

Año Nuevo con controles: 96 alcoholemias positivas en todo el país

La ANSV fiscalizó 5.557 vehículos durante la madrugada del 1° de enero. El valor más alto fue de 2,23 g/l en Zárate. Los operativos se realizaron en 39 puntos del país junto a fuerzas locales y provinciales.