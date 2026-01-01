Año Nuevo con controles: 96 alcoholemias positivas en todo el país

Durante los festejos por la llegada del 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó operativos de control en todo el país para prevenir incidentes vinculados al consumo de alcohol al volante. El operativo federal permitió fiscalizar un total de 5.557 vehículos en 39 puntos estratégicos del territorio nacional.
En total, se detectaron 96 alcoholemias positivas, con apartamiento inmediato de los conductores y retención de licencias conforme a la normativa vigente. Además, se labraron 129 actas de infracción y se retuvieron 83 licencias. Los controles incluyeron verificación de documentación obligatoria, uso de cinturón, casco y correcta colocación de patentes.
Coordinación y puntos críticos
Los operativos se realizaron en conjunto con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas de seguridad locales. Se priorizaron los accesos a los principales centros turísticos y rutas con alto caudal vehicular, especialmente por el inicio de la temporada de verano.
Las alcoholemias más altas se registraron en:
- Zárate, Buenos Aires: 2,23 g/l
- Olivera, Buenos Aires: 1,67 g/l
- Gualeguaychú, Entre Ríos: 1,61 g/l
- Villa La Angostura, Neuquén: 1,52 g/l
- Las Grutas, Río Negro: 1,29 g/l
La ANSV recordó que, según datos oficiales, el alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo de la siniestralidad vial. Por ese motivo, se mantendrán fiscalizaciones intensivas durante toda la jornada del 1° de enero y a lo largo del verano.