Un adolescente lucha por su vida tras derrapar con una moto en Sauce Viejo
El menor, de 16 años, tiene traumatismo de cráneo, fractura y asistencia respiratoria mecánica. Venía como acompañante de una moto conducida por otro adolescente, de 17 años, que también resultó lesionado.
Ambos menores permanecen internados en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Durante la madrugada del domingo en Sauce Viejo dos adolescentes que circulaban en una motocicleta resultaron con lesiones tras derrapar y caer violentamente sobre el asfalto. Uno de ellos permanece en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, en el hospital Cullen.
El episodio se registró alrededor de las 5.20 del domingo, aunque el alerta al sistema de emergencias 911 ingresó a las 4.34. El lugar del incidente fue la intersección de calle 1° Junta y 1° de Mayo, en el barrio San Cayetano Sur, zona sur de Sauce Viejo.
Personal del Comando Radioeléctrico, arribó al lugar tras ser comisionado por la central. Allí se encontraron con una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, caída sobre la calzada, y a escasos metros dos jóvenes tendidos: el conductor y su acompañante.
Un menor en estado crítico
Según las primeras actuaciones, por causas que se intentan establecer, el rodado habría derrapado, provocando la caída de ambos ocupantes. El acompañante, de 16 años, fue hallado sobre el césped, inconsciente y con lesiones severas.
El accidente ocurrió en el barrio San Cayetano de Sauce Viejo. Foto: archivo El Litoral
Minutos después arribó una ambulancia del servicio 107 de Sauce Viejo, cuyo personal procedió a estabilizar al menor y dispuso su urgente traslado al hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe.
El conductor también sufrió fracturas
Poco después se hizo presente otra unidad sanitaria con personal que brindó las primeras curaciones al conductor de la motocicleta, otro menor, de 17 años. El joven también fue derivado al mismo nosocomio para una mejor evaluación médica.
Dada la edad de los involucrados, se dio inmediata intervención al Juzgado de Menores, a cargo de la fiscal Dra. Gioria, quien fue notificada telefónicamente del hecho. En un primer momento dispuso que se aguardara el esquema médico-policial para definir las medidas procesales, en función de la gravedad de las lesiones.
Partes médicos
Horas más tarde, desde el hospital Cullen se informó que el chico de 16 años fue diagnosticado con traumatismo de cráneo con fractura, permaneciendo en estado crítico, con pase a terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica.
En tanto, al conductor de la moto se le diagnosticó fractura temporal-parietal con hundimiento. El joven fue alojado en sala 3, donde permanece estable.
Ante el agravamiento del cuadro del acompañante, la fiscal dispuso dejar sin efecto las medidas iniciales y ordenó ser informada de manera permanente sobre la evolución del menor en estado crítico.