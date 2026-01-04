#HOY:

Impactante choque de un tren con un automóvil; por suerte sin heridos

El automovilista quiso girar en “U” para no esperar el paso de la formación. El impacto fue contra la parte trasera del vehículo. El conductor salió ileso casi de manera milagrosa

Choque con suerte en el cruce ferroviario de Galicia y Gral Paz. Foto: GentilezaChoque con suerte en el cruce ferroviario de Galicia y Gral Paz. Foto: Gentileza
Un automóvil fue embestido por un tren de cargas en la noche del sábado en el sector de avenida Galicia y pasaje Pizzorno, a la altura de las vías férreas, a escasos metros de la avenida Gral. Paz, en jurisdicción de la Comisaría 8ª. A pesar de la violencia del impacto y la magnitud del incidente, la buena fortuna hizo su parte, motivo por el cual no se registraron personas lesionadas.

Maniobra desafortunada

Según se supo, el hecho ocurrió cuando un Citroën C4 negro, dominio LCQ 994, conducido por un hombre de 73 años, circulaba por avenida Galicia en sentido hacia el oeste.

Al aproximarse al cruce ferroviario y ante la inminente llegada del tren, el conductor intentó realizar una maniobra de giro en “U” para evitar la espera. Sin embargo, no logró completar la maniobra y el vehículo fue alcanzado en su parte trasera por la formación ferroviaria.

choque auto tren galicia gral pazLa imagen da cuenta de la violencia que tuvo el encontronazo. Foto: Gentileza

El tren involucrado pertenece a Trenes Argentinos Cargas y estaba compuesto por 59 vagones, traccionados por una locomotora. La formación era conducida por un maquinista, con domicilio en la provincia de Salta, quien continuó con el procedimiento habitual tras el siniestro.

Sin heridos y sin asistencia médica

A raíz del impacto, no se produjeron personas lesionadas. El propio conductor del automóvil manifestó no necesitar asistencia sanitaria, por lo que no fue requerida la intervención de una ambulancia.

choque auto tren galicia gral pazEl conductor del automóvil no requirió asistencia médica. Foto: Gentileza

En el lugar trabajó personal del Cuerpo Guardia de Infantería, junto al jefe de Zona en turno, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones correspondientes.

Una vez que la locomotora retomó su marcha, la circulación vehicular quedó totalmente normalizada.

