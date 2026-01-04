Rosario: asesinaron a un joven de un tiro en la espalda

Un joven de 26 años fue atacado a tiros en la noche del sábado 3 de enero en una esquina de la zona sur de Rosario y falleció mientras era trasladado en ambulancia al hospital de emergencias Clemente Álvarez.
Un joven de 26 años fue atacado a tiros en la noche del sábado 3 de enero en una esquina de la zona sur de Rosario y falleció mientras era trasladado en ambulancia al hospital de emergencias Clemente Álvarez.
El hecho se produjo poco después de las 22 en inmediaciones de Platón y De Pineda, de barrio San Martín Sur. Vecinos de esa zona llamaron al 911 y contaron que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego y que había una persona herida, tirada en la calle.
A los pocos minutos llegó personal del Comando Radioeléctrico, que halló a un joven herido. Los uniformados pidieron una ambulancia y a los pocos minutos, una unidad del Sies llegó y tras revisarlo, se decidió trasladarlo en ambulancia hasta el hospital de emergencias, para una mejor atención.
La víctima, identificada como Fabián C., ingresó sin signos vitales al sector de guardia del hospital y pese al esfuerzo del personal médico, falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego en la espalda.
Noticia en desarrollo...