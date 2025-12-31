Rosario: mataron a tiros a un adolescente en la zona sur

Un adolescente de 16 años, apodado Pirañita, fue asesinado en la tarde de este miércoles 31 de diciembre en la zona sur de Rosario. Ya son 10 los crímenes registrados en el último mes del año en el departamento Rosario.
El ataque ocurrió en la siesta de este miércoles 31 de diciembre en una calle de barrio Tablada. La víctima falleció en el hospital Roque Sáenz Peña. Hay tres detenidos por el homicidio.
Un adolescente de 16 años, apodado Pirañita, fue asesinado en la tarde de este miércoles 31 de diciembre en la zona sur de Rosario. Ya son 10 los crímenes registrados en el último mes del año en el departamento Rosario.
El ataque a tiros se registró cerca de las 14:30 en inmediaciones de Esmeralda y Biedma, en un extremo de barrio Tablada. Hasta ese lugar llegó personal policial tras recibir varios llamados al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida.
Cuando llegaron los uniformados encontraron a un joven gravemente herido casi en la puerta de una vivienda, con varios vecinos a su alrededor. Varias personas lo cargaron en un auto y lo llevaron en un vehículo particular hasta el hospital Roque Sáenz Peña, donde llegó sin signos vitales. Fue ingresado de inmediato en la guardia, con heridas de arma de fuego en el cráneo y el pecho, pero pese a los esfuerzos del personal médico, falleció.
La víctima fue identificada como Valentino Yandel R.
Voceros del Ministerio de Seguridad indicaron que, en base a datos aportados por vecinos de la zona, fueron detenidas 3 personas mientras circulaban en un auto por la zona de Guerrico y bulevar Seguí, a menos de 200 metros del lugar del ataque.
Ya son 10 los crímenes registrados en el mes de diciembre y un total de 112 asesinatos en lo que va del año en el departamento Rosario.