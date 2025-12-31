Rosario

Cuatro detenidos en 36 horas frente al Club Universitario por hechos violentos de trapitos

En menos de dos días se produjeron cuatro detenciones en la puerta del Club Universitario, sobre avenida Del Huerto, a partir de agresiones, denuncias vecinales y operativos policiales activados por el 911. El municipio advierte límites legales y refuerza controles.