Rosario: hallaron el cuerpo de un hombre en una cancha de fútbol infantil

La víctima fue encontrada en un predio ubicado en la zona oeste, presentaba golpes en el rostro y manchas de sangre. Fue trasladada al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.

El cuerpo fue hallado en una cancha ubicada sobre calle Riobamba al 5900.El cuerpo fue hallado en una cancha ubicada sobre calle Riobamba al 5900.
En el atardecer del viernes 2 de enero se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, que por el momento no está identificado, en una cancha de fútbol infantil del Club Atlético Libertad, ubicado en la zona oeste de Rosario.

La víctima fue encontrada minutos antes de las 19 tirada en la cancha, que tiene uno de sus ingresos por calle Riobamba al 5900, en un extremo de Parque Oeste. Fuentes policiales señalaron que vecinos de la zona vieron el cuerpo y avisaron a policías que pasaban en un patrullero.

Los uniformados fueron hasta el lugar y tras constatar la presencia del cuerpo, pidieron asistencia del Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria). En una primera inspección, la víctima presentaba golpes visibles en el rostro y manchas de sangre.

Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y determinar la causa de muerte y también para pericias dactiloscópicas, ya que no tenía documentación.

