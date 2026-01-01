Seguridad y controles en la madrugada

Año Nuevo sin incidentes: fuerte operativo policial en Rosario y Santa Fe

Tras la llegada del 2026, autoridades provinciales y locales recorrieron distintos puntos estratégicos de Rosario y Santa Fe para supervisar los operativos de seguridad. El balance oficial fue positivo y no se registraron hechos de gravedad durante los festejos.