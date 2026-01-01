Año Nuevo sin incidentes: fuerte operativo policial en Rosario y Santa Fe
Tras la llegada del 2026, autoridades provinciales y locales recorrieron distintos puntos estratégicos de Rosario y Santa Fe para supervisar los operativos de seguridad. El balance oficial fue positivo y no se registraron hechos de gravedad durante los festejos.
Luego de la hora 0 del Año Nuevo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado, y funcionarios de la cartera, recorrieron distintos puntos de la ciudad de Rosario para acompañar al personal que cumplía funciones durante una de las noches especiales del año y de mayor convocatoria en espacios públicos, y que se desarrolló con normalidad.
La recorrida incluyó el sistema de emergencias 911 y la zona del Monumento Nacional a la Bandera, desde donde se lanzó uno de los operativos de control que se llevaron adelante en toda la ciudad.
“Culminamos un año que junto al 2024 representan los más bajos del siglo en violencia, y en contraposición con 2022 y 2023, que fueron los más violentos”, señaló Cococcioni. “De ninguna manera podemos decir que el trabajo está hecho. En seguridad no hay que dejar de estar alerta 24/7 como dice nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”, añadió.
El ministro fue acompañado en la recorrida por Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública; Esteban Santantino secretario de Análisis y Gestión de la información, y Marcelo Albornoz, subsecretario de Investigación Criminal
En paralelo, en la ciudad de Santa Fe, funcionarios provinciales realizaron una actividad similar junto al subjefe de Policía de la provincia, Daniel Filchel. Allí visitaron la central del 911 y luego se trasladaron a la costanera santafesina, donde acompañaron el inicio de los controles nocturnos desplegados en el marco de los festejos de Año Nuevo.
En ese lugar, Virginia Coudannes, secretaría de Gestión Institucional, y Juan Manuel Musuruana, subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, participaron del operativo junto al intendente Juan Pablo Poletti y funcionarios locales, con el objetivo de supervisar el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales. Las recorridas permitieron acompañar al personal en servicio, monitorear el funcionamiento de los dispositivos de control y reforzar la presencia del Estado.