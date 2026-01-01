Santa Fe ciudad

Año Nuevo en la playa: los santafesinos recibieron el 2026 en la Costanera Oeste

La capital santafesina celebró la llegada del 2026 con una fiesta al aire libre en la Costanera Oeste. Cerca de 3.000 personas se reunieron frente al escenario montado a la altura de Almirante Brown y Pedro de Vega para disfrutar de la música del DJ Da Beat. El operativo de seguridad y tránsito tuvo un balance positivo y no se registraron incidentes.