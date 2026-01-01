Año Nuevo en la playa: los santafesinos recibieron el 2026 en la Costanera Oeste
La capital santafesina celebró la llegada del 2026 con una fiesta al aire libre en la Costanera Oeste. Cerca de 3.000 personas se reunieron frente al escenario montado a la altura de Almirante Brown y Pedro de Vega para disfrutar de la música del DJ Da Beat. El operativo de seguridad y tránsito tuvo un balance positivo y no se registraron incidentes.
Los jóvenes eligieron la Costanera Oeste para recibir el 2026. Foto:Flavio Raina
El operativo policial permitió un festejo ordenado. Foto: Flavio Raina
El dispositivo incluyó la participación de casi 200 efectivos -entre agentes policiales y el personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI)-, y se extendió hasta las 7 de la mañana. El accionar coordinado permitió que el evento se desarrollara con normalidad y sin registrarse situaciones de conflicto. También se dispusieron controles y corredores seguros para quienes celebraron en la zona de boliches, en la ruta 168.
Controles de tránsito
En paralelo, se llevaron adelante operativos de tránsito y control vehicular en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se procedió a la retención de 12 automóviles por alcoholemia positiva, 1 por falta de documentación, 1 motocicleta por alcoholemia positiva y 23 motocicletas por falta de documentación reglamentaria.
El operativo de tránsito permitió un festejo ordenado. Foto: Flavio Raina
Amplio operativo de limpieza
A partir de las 7 de la mañana, se puso en marcha un operativo especial de higiene en la zona donde se desarrolló el evento.
Las tareas incluyeron la participación de 12 barrenderos, una hidrolavadora, una barredora mecánica y un camión para el levantamiento de bolsas, lo que permitió que la Costanera Oeste amaneciera limpia y en condiciones para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas.
Además, se reforzaron los trabajos de limpieza urbana en avenidas, bulevares, plaza Pueyrredón y en la zona de boliches de la Ruta 168. En el sector de la playa donde se llevó a cabo la fiesta participaron en la recolección de envases y limpieza en general 20 personas de cooperativas de trabajo y dos equipos municipales de Respuestas Rápidas recorrieron distintos puntos de la ciudad.
A partir de las 7 de la mañana, se puso en marcha un operativo especial de higiene. Foto: Flavio Raina
Desde el municipio destacaron el comportamiento de quienes participaron del evento y el compromiso de los equipos que formaron parte del operativo especial, lo que permitió cerrar la jornada con resultados satisfactorios y sin incidentes.