Tres personas fueron baleadas durante las últimas horas en la ciudad

Dos fueron heridas durante la mañana de este jueves en la zona noroeste. La otra víctima se registró en barrio Fomento 9 de Julio, minutos antes de la medianoche del miércoles.

Dos de los baleados fueron atendidos en el Hospital Iturraspe.
Dos hombres fueron heridos de bala este jueves, con los primeros rayos del sol, en las calles de barrio La Ranita, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Según pudo saberse, ambos fueron trasladados hasta el Hospital Iturraspe desde inmediaciones del cruce de calle Menchaca y avenida Teniente Loza, aproximadamente a las 7.

VJ, de 36 años, presentaba un balazo que le atravesó la pierna derecha, a la altura del muslo y la pantorrilla. Por su parte, D.L.D., de 20 años, sufrió un roce en la pierna derecha.

Con mucha fortuna, ambos se retiraron poco después del centro e salud, cuando recibieron el alta médica.

Las actuaciones continúan en la Comisaría 7ª, aunque no trascendieron demasiados detalles sobre la investigación.

Barranquitas

El otro incidente sucedió en barrio Barranquitas, en jurisdicción de la Seccional 6ª.

En el cruce de calles 4 de Enero y Domingo Silva, minutos antes de la medianoche del miércoles, fue herido de bala un joven de 25 años.

Este muchacho, identificado por sus iniciales como I.K.L., fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias provincial 107 hasta el Hospital Cullen.

En la espalda

Allí, le diagnosticaron herida de arma de fuego en omóplato izquierdo, sólo con orificio de entrada.

La víctima, que no aportó mayores detalles a los policías del Destacamento 11 del centro público de salud, quedó internado en observación, mientras se le practicaban varios estudios para determinar el grado de las lesiones internas.

Ambos casos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

