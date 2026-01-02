Agenda judicial 2026: enero comenzó con juicios orales en Santa Fe y Rosario
Desde la supresión de la feria en 2024, cada circunscripción debe garantizar que al menos el 50% del personal permanezca en funciones durante el primer mes del año. Habrá una docena de debates en las principales ciudades de la provincia.
La feria judicial en materia penal fue suprimida en abril de 2024 con la reforma del CPP. Foto: Flavio Raina
Por segundo año consecutivo desde la reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe, el fuero afín lleva adelante sus funciones con “cuasi” normalidad durante enero, con agendamiento de audiencias y la programación de juicios orales en gran parte del territorio provincial.
En Santa Fe y Rosario, donde este viernes 2 de enero comenzaron tres debates orales, la agenda de sendas Oficinas de Gestión Judicial marcan una docena de juicios agendados para el primer mes de 2026.
Son 13 los juicios orales agendados en los tribunales de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Foto: El Litoral
En la Circunscripción Judicial Nº 1 -Santa Fe- se prevé la realización de siete debates, cinco de los cuales refieren a la temática de “abuso sexual”.
Según informó la Oficina de Gestión Judicial Nº 1, bajo la dirección del Mg. José Luis Longo Gasser, tres se desarrollarán durante la primera quincena y los cuatro restantes durante la segunda.
Este viernes, presidido por la jueza María Celeste Minniti, comenzó a ser juzgado Carlos Ramón M., en el marco de una causa por “abuso sexual”. El juicio se desarrolla en Sala 1 del subsuelo de los tribunales capitalinos y tiene como acusadores a los fiscales Vivian Galeano y Roberto Olcese; en tanto que la defensa técnica la realiza el abogado particular Alejandro María Otte.
Para la primera jornada estaba prevista la realización de los alegatos de apertura y declaración de testigos, la cual continuará el lunes próximo, con alegatos de clausura fijados para el martes 6 de enero y fecha de veredicto para el miércoles 7, tal como lo establece el cronograma oficial.
Centro de Justicia Penal de Rosario. Crédito: Archivo El Litoral
“Hoy comenzó un juicio llevado adelante por el fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, bajo la acusación de homicidio simple consumado”, contra un imputado de apellido Velázquez.
Además “comenzó hoy un juicio oral que lleva adelante el fiscal de Flagrancia, Rodrigo Urruticoechea, “por amenazas”, contra un imputado identificado como Andino.
Mientras que en Rafaela por ejemplo, el único debate programado para el período estival se llevará a cabo entre el 19 y el 26 del corriente mes, por una causa de “robo”, cuyo imputado Julio César Antonio Unrein, atraviesa el proceso en libertad.
Agenda completa
La continuidad de la agenda penal santafesina es la siguiente:
-Miércoles 7 de enero: causa contra Mauricio Alejandro R. por delitos contra la integridad sexual, a cargo del tribunal unipersonal Sebastián Szeifert. La fiscal será la Dra. Luciana Escobar Cello y los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso como querellantes. En tanto la defensa la ejerce el Dr. Sebastián Darrichón.
Cinco de los siete debates fijados en Santa Fe serán por delitos sexuales. Foto: Fernando Nicola
-Jueves 8 de enero: causa contra Emanuel Horacio V. por delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple, a cargo del juez Sergio Carraro. Será fiscal el Dr. Roberto Olcese y la defensa estará representada por la Defensa Pública.
-Lunes 19 de enero: contra Jorge Rafael P. por “abuso sexual”, juicio presidido por la Dra. Cecilia Labanca; y acusación de los fiscales Francisco Cecchini y Guillermo Persello. Con defensa del abogado Sebastián Oroño.
-Martes 20 de enero: contra Jorge Andrés I. por “delitos contra el orden público e intimidación pública”, cuyo juez de debate será el Dr. Leandro Lazzarini; con defensa del Dr. Juan Bautista Fossa y acusación del fiscal Marcelo Nessier.
-Viernes 23 de enero: contra César Daniel Z. por el delito de “homicidio culposo”, con el Dr. Luis Octavio Silva como presidente del tribunal unipersonal. El caso tendrá como acusadores al fiscal Ezequiel Hernández y al querellante Bruno Palamedi; en tanto que la defensa será del abogado Ignacio Alfonso Garrone.
-Viernes 23 de enero: contra Oscar Alexis R. por “delitos contra la integridad sexual con acceso carnal calificado por el parentesco”, a cargo de la jueza Cecilia Labanca; la fiscal Jorgelina Moser Ferro y la defensa privada del Dr. Gonzalo Marel.
Agenda de Rosario
En los tribunales rosarinos el 9 de enero está previsto que comience un juicio oral que llevará adelante la fiscal Georgina Cherara, con imputado González por hecho de abuso sexual gravemente ultrajante.
Para el 19 de enero está previsto el comienzo de juicio oral que lleva adelante el fiscal Diego Meinero con imputado Ávalos por hecho de abuso sexual.
Para el 26 de enero está previsto el comienzo de juicio oral llevado adelante por el fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Patricio Saldutti con acusado Martínez por hecho de homicidio por alevosía.
Reforma del CPP
Aunque hacía tiempo se debatía sobre la pertinencia o no de cerrar los tribunales durante enero y una quincena de julio, la decisión política de erradicar la feria judicial en materia penal de los tribunales santafesinos, fue planteada apenas asumió como gobernador Maximiliano Pullaro, a fines de 2023.
La decisión se concretó a través de la Ley Nº 14.258 modificatoria del Código Procesal Penal de Santa Fe, promulgada por boletín oficial el 14 de abril de 2024, la cual en su artículo 248º segundo párrafo establece que: “La feria judicial no rige en materia penal”.
Puntualmente, la normativa interpela a “La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal”, los dos últimos declarados órganos extrapoder en septiembre, con la Reforma Constitucional.
La ley marca que a partir de ese momento “deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos garantice como mínimo la presencia del 50% del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda”.