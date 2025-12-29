Anuario 2025

Santa Fe redefine su justicia: los Ministerios Públicos se consolidaron como órganos extrapoder

El destino institucional de los organismos de acusación y defensa penal fue uno de los debates de mayor repercusión de la reforma constitucional 2025, tensionando posiciones entre convencionales, autoridades judiciales y representantes de los organismos jurídicos.