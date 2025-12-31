Renovación de autoridades

Los jueces penales de Santa Fe, ante el desafío de "unificar criterios y gestionar las dificultades cotidianas"

El recambio institucional comenzará a regir a partir del próximo jueves 1º de enero y tendrá al camarista Alejandro Tizón presidiendo el Colegio Pleno de Jueces Penales; mientras que la jueza Celeste Minniti será la coordinadora del Colegio de Jueces de primera instancia.