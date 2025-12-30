Medioambiente

Fallo judicial ordena cumplir con el cierre del basural y habilitar el Complejo Ambiental en Sunchales

El Juzgado Civil y Comercial de la 3.ª Nominación de Rafaela dispuso nuevas medidas en la causa por el tratamiento de residuos sólidos urbanos en Sunchales, reiteró la obligación de avanzar con el Complejo Ambiental y el cierre definitivo del basural, y advirtió sobre posibles sanciones económicas y responsabilidades personales ante eventuales incumplimientos.