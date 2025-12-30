Orgullo sanlorencino: tres boxeadores locales campeones del Mercosur

San Lorenzo volvió a destacarse en el plano deportivo internacional de la mano de tres jóvenes boxeadores que dejaron su huella en el Campeonato Mercosur del Consejo Mundial de Boxeo Amateur (CMB).
Franco Pagge, Damián González y Priscila Barrega se consagraron campeones en el Campeonato Mercosur del Consejo Mundial de Boxeo Amateur disputado en Uruguay. Tras sus destacadas actuaciones, fueron reconocidos por el Concejo Municipal y recibidos por el intendente Leonardo Raimundo, quien expresó su orgullo por los logros deportivos alcanzados.
Franco Pagge, Damián González y Priscila Barrega tuvieron actuaciones sobresalientes en el certamen desarrollado en la ciudad de Mercedes, República Oriental del Uruguay, y se consagraron campeones en sus respectivas categorías.
El torneo se disputó en el Club Remeros de Mercedes, en el departamento de Soriano, y reunió a competidores de distintos países de la región.
Allí, los representantes sanlorencinos demostraron un alto nivel técnico y físico, lo que les permitió alzarse con los cinturones del Mercosur y obtener la clasificación directa al Mundial de México 2026.
Priscila Barrega se coronó campeona en la categoría hasta 62 kilogramos, imponiéndose por puntos tras un combate sólido y estratégico. Por su parte, Franco Pagge obtuvo el título en la categoría hasta 60 kilogramos, luego de una contundente victoria por nocaut técnico. En tanto, Damián González se consagró campeón en la categoría hasta 72 kilogramos, al vencer por decisión de los jueces.
Los tres deportistas integran el Ángel Steinbeck Boxing Club y desarrollan sus entrenamientos en la vecinal del barrio San Martín, espacio que se ha convertido en un semillero de talentos del boxeo amateur local.
Luego de sus conquistas deportivas, los campeones fueron reconocidos por el Concejo Municipal de San Lorenzo, que declaró de interés sus logros. En este marco, el intendente Leonardo Raimundo los recibió en la Sala de Prensa municipal, en un encuentro del que también participaron su entrenador, Matías Solís, y el presidente del Concejo, Hernán Ore, quien hizo entrega formal de la distinción.
Durante la reunión, Raimundo felicitó a los boxeadores por su desempeño y expresó el orgullo que representan para la ciudad. Además, los alentó a continuar trabajando con esfuerzo, compromiso y disciplina, valores fundamentales para sostener una carrera deportiva de alto rendimiento.
En su mensaje, el intendente destacó especialmente el rol del deporte como herramienta de inclusión social, formación en valores y superación personal, subrayando la importancia del acompañamiento institucional a los jóvenes que se esfuerzan por crecer y representar a San Lorenzo en competencias nacionales e internacionales.
Finalmente, se informó que los campeones volverán a subirse al ring el próximo 24 de enero en Montevideo, cuando participen del Torneo de Campeones, una nueva oportunidad para seguir dejando en alto el nombre de la ciudad.
De esta manera, San Lorenzo celebra no sólo los títulos obtenidos, sino también el camino de trabajo, constancia y dedicación que permitió alcanzar estos importantes logros deportivos.