Reconocimiento local

Orgullo sanlorencino: tres boxeadores locales campeones del Mercosur

Franco Pagge, Damián González y Priscila Barrega se consagraron campeones en el Campeonato Mercosur del Consejo Mundial de Boxeo Amateur disputado en Uruguay. Tras sus destacadas actuaciones, fueron reconocidos por el Concejo Municipal y recibidos por el intendente Leonardo Raimundo, quien expresó su orgullo por los logros deportivos alcanzados.