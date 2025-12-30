Una obra, dos comunidades y un escenario histórico: Felicia y Pilar en el Teatro Colón
Más de 40 músicos de Felicia y Pilar protagonizaron una presentación histórica en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde grabaron la obra Eres Tú, consolidando un proceso cultural sostenido desde el territorio hacia uno de los escenarios más emblemáticos del país.
El proyecto estuvo bajo la dirección y los arreglos de vientos del maestro Julián Ovando Salemi
Hay presentaciones que superan el hecho artístico y se convierten en hitos culturales. La participación del Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias de Felicia y Pilar en el Salón Dorado del Teatro Colón se inscribe claramente en esa categoría.
En uno de los espacios más prestigiosos de la música argentina, más de 40 músicos de ambas localidades unieron talento, compromiso y sensibilidad para dar vida a una versión especial de Eres Tú, reafirmando el valor de la música comunitaria como herramienta de identidad y excelencia.
La experiencia no solo significó una instancia de alto nivel artístico, sino también la confirmación de que los procesos culturales sostenidos en el tiempo pueden alcanzar escenarios de máxima jerarquía sin perder su esencia colectiva.
Un recorrido simbólico que une pasado y presente
La obra Eres Tú posee, además, una carga simbólica particular dentro de este proceso. Su primer arreglo fue realizado en 2023 especialmente para el Ensamble Comunal de Vientos de Pilar y fue registrado en el histórico Molino Marconetti.
Una producción que reunió a más de 40 músicos en uno de los escenarios más emblemáticos del país.
Aquel punto de partida, profundamente ligado al territorio, encuentra hoy su continuidad y proyección en el Teatro Colón, marcando un recorrido que conecta identidad local con proyección nacional.
Esta evolución da cuenta de un trabajo planificado, paciente y coherente, donde cada instancia suma sentido y profundidad a la propuesta artística.
Dirección, artistas y un trabajo colectivo
El proyecto estuvo bajo la dirección y los arreglos de vientos del maestro Julián Ovando Salemi, cuya conducción fue clave para consolidar una interpretación de alto nivel.
Los solistas invitados —Giuli Ovando, Inés Abero e Iván Müller— aportaron matices y sensibilidad a la obra, mientras que la participación especial del Trío Marcelo Cornut, junto a José Alaluf en bajo y Ulises Koch en batería, enriqueció la propuesta sonora.
La producción ejecutiva estuvo a cargo de la Comuna de Felicia y la Comuna de Pilar, con un equipo técnico y artístico integrado por Marcelo Cornut, Lucas Diego Baroni, Jeremías Baroni y Valentina Cortese en audio y video; Melina Sierra y Valentina Cortese en fotografía; y Florencia Arietti en prensa.
Cultura que se construye desde la comunidad
El estreno en el Teatro Colón sintetiza el espíritu del Programa Intercomunal de Bandas Civiles Comunitarias: una sola música, dos comunidades y un mismo corazón.
Un proyecto que continúa creciendo, fortaleciendo lazos entre localidades y generando oportunidades a través del arte, demostrando que la cultura, cuando se construye desde el territorio, puede llegar tan lejos como se proponga sin perder identidad ni sentido comunitario.