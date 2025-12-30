Un 2025 para el recuerdo

Una obra, dos comunidades y un escenario histórico: Felicia y Pilar en el Teatro Colón

Más de 40 músicos de Felicia y Pilar protagonizaron una presentación histórica en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde grabaron la obra Eres Tú, consolidando un proceso cultural sostenido desde el territorio hacia uno de los escenarios más emblemáticos del país.