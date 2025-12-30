El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó en la ciudad de San Javier una reunión de la mesa arrocera, junto a productores del sector, autoridades provinciales y locales, con el objetivo de evaluar avances, consolidar políticas públicas y trazar nuevas líneas de trabajo para fortalecer una de las principales economías regionales.
San Javier consolida la mesa arrocera y el desarrollo productivo
Del encuentro participaron la intendente Ana Maribel González; el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani; concejales; el secretario de la Producción del municipio, Pablo Díaz; representantes del sector arrocero.
Y el presidente de la Sociedad Rural de San Javier, Robert Fernández, quien acompañó la jornada y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector productivo y el Estado.
Trabajo sostenido
En rueda de prensa, el productor arrocero Pablo Bode valoró la presencia del ministro en el territorio y destacó el trabajo sostenido que se viene realizando.
Subrayó la importancia de haber cerrado el año en San Javier, reconociendo el esfuerzo conjunto y el conocimiento local que se genera en la ciudad, especialmente en el desarrollo de semillas y tecnologías productivas que hoy trascienden la región.
Por su parte, el ministro Puccini calificó el encuentro como “trascendental” para San Javier y la región, y resaltó la firma de un decreto provincial que otorga el marco legal definitivo al programa de mejoramiento genético de arroz que se desarrolla en la ciudad.
Este programa, uno de los pocos existentes en el país, permitió la creación de variedades que hoy se producen y exportan a nivel nacional, generando trabajo genuino, valor agregado y reconocimiento a la ciencia y técnica local.
En ese sentido, el ministro anunció que las regalías que se generen a partir de este desarrollo genético serán reinvertidas en el propio clúster arrocero, garantizando que los beneficios de la producción vuelvan al territorio.
Además, se abordaron temas estratégicos como el alto costo energético del sector, líneas de financiamiento específicas, eficiencia energética, capacitación técnica, mejoras en infraestructura y mayor participación en ferias y rondas de negocios nacionales e internacionales.
Programa “Sabores de Santa Fe”
Puccini también destacó la inclusión del arroz de San Javier dentro del programa “Sabores de Santa Fe”, una iniciativa que busca posicionar los productos regionales en distintos ámbitos de promoción, fortaleciendo la identidad productiva santafesina y la competitividad frente a otras provincias.
La intendente Ana Maribel González reafirmó el acompañamiento permanente del municipio al sector productivo y valoró la continuidad de la mesa de trabajo como un espacio clave para el diálogo y la construcción de soluciones.
“Reconocer el conocimiento de los sanjavierinos y lograr que ese trabajo vuelva a San Javier es parte de nuestro rol como gestión”, expresó.
Finalmente, el senador Oscar Dolzani remarcó la necesidad de seguir avanzando en políticas vinculadas a la energía, los caminos productivos y la infraestructura, no solo para el sector arrocero, sino también para otras actividades como la lechería y el turismo, destacando la importancia de una mirada integral para el desarrollo del departamento.