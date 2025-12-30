Departamento Castellanos

Bella Italia refuerza su compromiso como zona libre de pirotecnia sonora

La Comuna local reiteró que el distrito es zona libre de pirotecnia sonora y destacó la importancia de celebrar con empatía y responsabilidad. La normativa busca proteger a personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, animales y al conjunto de la comunidad, con sanciones económicas que se endurecieron en 2025.