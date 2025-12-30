Bella Italia refuerza su compromiso como zona libre de pirotecnia sonora

Bajo el lema “celebrar con empatía y respeto”, la Comuna de Bella Italia recordó a vecinos y vecinas que el distrito se encuentra comprendido dentro de la normativa que prohíbe el uso de pirotecnia sonora.
La Comuna local reiteró que el distrito es zona libre de pirotecnia sonora y destacó la importancia de celebrar con empatía y responsabilidad. La normativa busca proteger a personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, animales y al conjunto de la comunidad, con sanciones económicas que se endurecieron en 2025.
La ordenanza vigente apunta a promover una convivencia más saludable y consciente, entendiendo el impacto que determinadas prácticas generan en sectores sensibles de la población.
Desde el gobierno local remarcaron que el uso de estruendos no es una cuestión menor. Lo que para algunas personas puede representar una celebración, para otras implica consecuencias graves, tanto físicas como emocionales.
En este sentido, se subrayó la necesidad de asumir una mirada empática y comunitaria a la hora de festejar.
Entre los principales grupos afectados se encuentran las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y aquellas con sensibilidad auditiva, quienes pueden sufrir crisis de ansiedad, estrés extremo y dolor físico ante ruidos intensos e inesperados.
También los adultos mayores, que requieren entornos tranquilos para preservar su bienestar y descanso, se ven directamente perjudicados.
Otro de los impactos más notorios recae sobre las mascotas y la fauna local. Las explosiones generan pánico en los animales, provocando huidas, accidentes e incluso episodios cardíacos, con consecuencias muchas veces irreversibles.
En este marco, la Comuna informó que durante 2025 se actualizaron las sanciones por el incumplimiento de la ordenanza. Las multas por el uso de pirotecnia sonora comienzan en los $350.000 y pueden incrementarse según la gravedad de la infracción.
Desde la gestión local señalaron que el objetivo no es punitivo, sino preventivo: cuidar el bolsillo también es cuidar la convivencia.
Finalmente, se apeló a la responsabilidad individual y colectiva para seguir construyendo una comunidad más unida, solidaria y respetuosa, donde las celebraciones no impliquen el sufrimiento de otros. Bella Italia reafirma así su compromiso con un modelo de festejo más consciente y humano.