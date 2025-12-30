Cómo serán los festejos de Año Nuevo en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe

“Año Nuevo en la Playa” es el título del operativo y el espectáculo montado por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe para los festejos en la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026.
Se movilizarán 200 efectivos entre agentes municipales y policiales. Habrá DJs en vivo a la altura de Alte. Brown y Pedro de Vega.
“Año Nuevo en la Playa” es el título del operativo y el espectáculo montado por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe para los festejos en la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026.
Desde el municipio detallaron cómo se buscará sostener el orden y control, con una tarea en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía de Santa Fe.
Luego de las frustradas celebraciones de la Navidad por las inclemencias del tiempo, esta semana el evento público y gratuito se desarrollará en la Costanera Oeste, específicamente a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega, donde se montará un escenario con DJs en vivo desde las 2 y hasta las 6.
La zona contará con un sector delimitado por la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) con vallas desde la escalera hasta la playa a la altura de calle Castelli, garantizando un entorno controlado por seguridad privada y agentes municipales. Por disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia, no se permitirá el acceso a este sector con botellas de vidrio.
Para garantizar la movilidad peatonal, se implementarán restricciones totales de circulación en la Costanera Este y Puente Colgante, funcionando exclusivamente como Corredor Seguro peatonal. En la Costanera Oeste (Almirante Brown) habrá corte total desde las letras corpóreas hasta Bulevar Muttis.
Además, habrá cortes de tránsito en la calle Grand Bourg y todas sus intersecciones, desde Diag. Matturo hasta Maipú con desvíos por Vélez Sarsfield (solo ingreso a vecinos). También en bulevar Gálvez y Laprida; Alem a la altura de Regatas, Grand Bourg y Gutiérrez; Alte. Brown y Calcena; y Muttis y Laprida.
Finalmente, el municipio confirmó un operativo de limpieza intensivo que comenzará al finalizar los eventos. Las cuadrillas de barrido trabajarán desde las letras corpóreas hasta El Faro y en las principales avenidas de la ciudad para asegurar que los espacios públicos queden en óptimas condiciones para el resto de la jornada.
El plan de acción dispuesto por la Municipalidad comenzará a la 1 y finalizará a las 7. La planificación comprende la presencia de 40 efectivos de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), y 40 efectivos policiales, además de personal de la Dirección de Tránsito del municipio. Además, Prefectura dispondrá de guardacostas en el sector de la laguna para colaborar con la seguridad náutica. También se contará con la presencia de guardavidas en el sector de playa.
Durante el operativo estarán a disposición tanto los móviles de la GSI como tres camionetas que realizan el control de ordenanza N° 12.961 que prohíbe la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública, y cuatro cuatriciclos. Habrá presencia fija de efectivos de seguridad en El Faro y en el estacionamiento de Vialidad para prevenir conflictos, en tanto la base operativa policial se ubicará sobre la vereda del Ministerio de Infraestructura.