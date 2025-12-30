Pirotecnia Cero: Villa Gobernador Gálvez refuerza controles y campañas de concientización

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza con una política sostenida de Pirotecnia Cero, combinando tareas de control, inspección y sanción con acciones de sensibilización comunitaria.
En el marco de la Ordenanza 2836/2021, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez continúa desarrollando operativos de control, decomiso y sanción por venta de pirotecnia, al tiempo que impulsa acciones de concientización junto a organizaciones sociales para promover celebraciones más inclusivas y responsables.
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza con una política sostenida de Pirotecnia Cero, combinando tareas de control, inspección y sanción con acciones de sensibilización comunitaria.
Las medidas se desarrollan en cumplimiento de la Ordenanza municipal Nº 2836/2021, que prohíbe la venta y el uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano.
A través del área de Control Urbano, el Municipio lleva adelante inspecciones periódicas en comercios y domicilios particulares, con el objetivo de prevenir la comercialización ilegal de pirotecnia. Estas acciones se realizan tanto mediante recorridas preventivas como a partir de denuncias anónimas efectuadas por vecinos y vecinas.
En relación a esta política, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, explicó que el trabajo se desarrolla por indicación del intendente Alberto Ricci y responde a una decisión firme de sostener la normativa vigente. “Estamos trabajando fuertemente en Pirotecnia Cero, combinando tareas de control con acciones de sensibilización”, señaló.
La funcionaria detalló que, ante cada denuncia recibida en la Subsecretaría de Control y Convivencia Ciudadana (teléfono 5187069), se activa un procedimiento que incluye la inspección del lugar, la labranza de actas correspondientes y el decomiso de los elementos prohibidos.
En algunos casos, incluso, se realizaron operativos en viviendas particulares con el acompañamiento de agentes de la Policía provincial, donde se incautaron fuegos artificiales y cohetes.
Desde el Municipio recordaron que la venta de pirotecnia está totalmente prohibida en la ciudad y que los controles continuarán durante todo el año. Asimismo, se destacó la importancia de la participación ciudadana para denunciar situaciones irregulares.
En paralelo a las tareas de fiscalización, el gobierno local impulsa acciones de concientización para promover celebraciones sin ruido. En este sentido, junto a los concejales del bloque Socialista —Esteban Lenci, Patricia González y Eduardo Bulsicco— y la asociación civil TGD Padres TEA VGG, se está llevando adelante la realización de un mural en la plaza del Ferroviario.
La intervención artística tiene como lema “Más luces, menos ruido” y busca visibilizar el impacto negativo que la pirotecnia sonora genera en personas con Trastorno del Espectro Autista, adultos mayores, mascotas y en la convivencia urbana en general.
“Además de controlar y sancionar, creemos que es fundamental sensibilizar y generar conciencia. Por eso trabajamos de manera articulada con organizaciones de la sociedad civil en acciones que promuevan el respeto y la empatía”, concluyó Culasso.
De esta manera, Villa Gobernador Gálvez reafirma su compromiso con una ciudad más inclusiva, segura y consciente, donde las celebraciones no impliquen el sufrimiento de otros.