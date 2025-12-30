En el marco de los festejos de Año Nuevo

Pirotecnia Cero: Villa Gobernador Gálvez refuerza controles y campañas de concientización

En el marco de la Ordenanza 2836/2021, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez continúa desarrollando operativos de control, decomiso y sanción por venta de pirotecnia, al tiempo que impulsa acciones de concientización junto a organizaciones sociales para promover celebraciones más inclusivas y responsables.