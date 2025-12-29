El Ejecutivo propone cargos de conducción del sistema penal para Venado Tuerto

El Poder Ejecutivo pidió acuerdo legislativo para Mauricio AdolfoClavero como fiscal regional de la circunscripción judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto, y también para la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional de la misma zona.
Además de remitir los pliegos a Legislatura, el Ejecutivo habilitó el tratamiento de ambos nombramientos en el presente período de sesiones Extraordinarias al igual que tres propuestos para fiscales adjuntos subrogantes para la circunscripción judicial N° 1 con asiento en esta capital.
Febrero, el comienzo de las sesiones
Si bien en las cámaras legislativas no habrá actividad en lo que resta del año y habrá receso durante enero, los plazos de 30 días para el tratamiento de los propuestos empezaron a correr. El tratamiento en recinto por Asamblea Legislativa se hará en febrero restando saber si será en Extraordinarias o bien en Ordinarias que comenzarán el 15 de febrero de acuerdo a la nueva Constitución.
Para la primera semana de enero, en tanto, el Poder Ejecutivo espera tener ya cubiertos los plazos administrativos para enviar los nombres de los tres candidatos propuestos para la Corte Suprema de Justicia a partir de septiembre cuando se produzcan las renuncias de actuales integrantes. Son los casos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini.
Los nombramientos quedaron habilitados para tratarse en sesiones Extraordinarias. Foto: Fernando Nicola
En este caso, el trámite está en la etapa en que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y/o de Derechos Humanos pueden enviar por escrito y de modo fundado y documentado posturas, observaciones y circunstancias que estimen de interés para que sean consideradas por el Poder Ejecutivo en relación con las designaciones propuestas.
Cuáles serían los cambios
En cuanto a los pliegos para la cobertura de los cargos de conducción del Ministerio Público en Venado Tuerto, los nombres fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura que elevó los antecedentes al Poder Ejecutivo que se definió por uno en cada caso.
En el caso de la Fiscalía Regional, el objetivo es reemplazar a Matías Merlo quien asumió como Regional 2 con asiento en Rosario, cargo que venía ocupando en forma temporaria tras la renuncia de María Iribarren. En cuanto al Defensor Regional, la continuidad de Mascioli obedece a estar finalizando su primer mandato.
Para la Fiscalía Regional se inscribieron seis postulantes y la terna vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura contempló a Clavero así como a Leandro Maximiliano Martín y a Mariana Belén Vidal.
Mauricio Clavero fue propuesto como fiscal regional de la Circunscripción Judicial N° 3.
En cuanto al Defensor hubo cuatro inscriptos y a la etapa final llegaron Mascioli y Gisela Rocío Figuera.
Clavero hoy se desempeña como Juez de Primera Instancia de Distrito en el Fuero Penal de los Tribunales de Venado Tuerto. Antes, había formado parte del MPA como fiscal adjunto de Rufino hasta su designación como juez en 2020.
Cuando se pronuncie la Asamblea Legislativa, la Circunscripción Judicial N° 3 tendrá definidos los titulares del Ministerio Público al igual que las otras cuatro regionales.
"El Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente" señala el artículo 134 de la nueva Constitución provincial.
Cada uno de los institutos tiene cinco regiones con cabeceras en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.