Nueva fiscal para Vera: Paula Prieto asumió con respaldo institucional

La Dra. Paula Prieto asumió formalmente como nueva fiscal en una ceremonia realizada en el salón de la Municipalidad de Vera, que fue presidida por el Fiscal Regional, Dr. Rubén Martínez, y contó con la participación de autoridades de los distintos poderes del Estado.
Del acto participaron la intendente de Vera, Paula Mitre; el senador departamental Osvaldo Sosa; el diputado provincial Sergio Rojas; el presidente del Colegio de Magistrados, Javier Barbona; representantes de las fuerzas de seguridad, del Colegio de Abogados de la 4ª Circunscripción y funcionarios del Poder Judicial.
Reconocimiento institucional y trabajo articulado
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la intendente Paula Mitre, quien destacó que “este acto de asunción es un paso significativo en el fortalecimiento del Poder Judicial de la región”.
En ese marco, reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Justicia, al considerar que “el diálogo institucional es fundamental para construir una sociedad más sana y más segura”.
Finalmente, la jefa comunal le deseó éxitos a la Dra. Prieto en el inicio de su gestión y valoró la importancia de contar con más recursos humanos en el sistema judicial local.
Una deuda histórica y un hecho inédito
Por su parte, el Fiscal Regional Rubén Martínez subrayó la importancia de “trabajar coordinadamente con los gobiernos locales y el Poder Legislativo”, al señalar que “el Estado no puede ocuparse de todo por sí solo y que los problemas no se resuelven únicamente con la Justicia y la Policía, sino también con participación ciudadana”.
En ese sentido, indicó que la designación de la nueva fiscal vino a saldar “una vieja deuda que el Ministerio Público de la Acusación tenía con Vera, ya que de los tres fiscales designados oportunamente solo quedaba uno en funciones”.
Asimismo, destacó que el juramento de la Dra. Prieto se realizó en cumplimiento de las nuevas normativas vigentes en el marco de la Nueva Constitución, ante la autoridad regional, lo que calificó como “un hecho histórico”, al tratarse además del primero de estas características en la jurisdicción.
Compromiso con la comunidad
Las palabras finales estuvieron a cargo de la Dra. Paula Prieto, quien agradeció el acompañamiento de las autoridades presentes y manifestó su compromiso de trabajo, poniéndose a disposición de la comunidad y de las instituciones locales en el desempeño de su nueva función.