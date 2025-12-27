Activó un amplio operativo

Daños, cortes y asistencia: el impacto del temporal en Villa Gobernador Gálvez

Un temporal severo azotó la ciudad del sur santafesino en Nochebuena, con ráfagas de hasta 87 km/h. Hubo daños, cortes de luz y un operativo municipal durante el jueves y viernes para restablecer los servicios y asistir a vecinos afectados.