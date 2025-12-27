Daños, cortes y asistencia: el impacto del temporal en Villa Gobernador Gálvez
Un temporal severo azotó la ciudad del sur santafesino en Nochebuena, con ráfagas de hasta 87 km/h. Hubo daños, cortes de luz y un operativo municipal durante el jueves y viernes para restablecer los servicios y asistir a vecinos afectados.
El fenómeno climático produjo voladuras de techos, caída de árboles, postes y muros; por lo cual algunas zonas se encuentran sin luz.
Un fuerte temporal afectó a Villa Gobernador Gálvez en la tarde-noche del 24 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, provocando importantes daños materiales y alteraciones en la prestación de servicios, especialmente en los barrios Tigre, Ibaiondo y Los Paraísos, donde se registró el mayor impacto.
El fenómeno climático se caracterizó por intensas ráfagas de viento que ocasionaron voladuras de techos, caída de árboles, postes y muros, además de cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con los registros disponibles, la tormenta dejó una precipitación acumulada de 24 milímetros y una ráfaga máxima de viento de 87 kilómetros por hora, con vientos sostenidos superiores a los 65 km/h durante aproximadamente 14 minutos.
El análisis técnico del comportamiento del viento y del patrón de daños permitió clasificar el evento como una tormenta severa con ráfagas descendentes intensas, descartándose la ocurrencia de un tornado o cola de tornado.
Asistencia
Ante la magnitud del temporal, el Municipio activó de manera inmediata un operativo de emergencia.
Durante la noche del martes, dos cuadrillas municipales trabajaron de forma continua junto a Bomberos Voluntarios y personal de la Cooperativa Integral Limitada, brindando una primera respuesta ante la caída de árboles y ramas, y priorizando la liberación de calles y arterias principales para garantizar la circulación y la seguridad.
Al respecto, el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Leandro Sánchez, explicó que “durante la noche del 24 se trabajó intensamente con cuadrillas de emergencia, atendiendo las situaciones más urgentes generadas por el temporal y despejando las vías principales de la ciudad”.
Las tareas continuaron durante toda la jornada del jueves y se profundizaron el viernes, cuando desde las primeras horas de la mañana se volvió a convocar al personal municipal para intervenir en los barrios más afectados.
En ese marco, se trabajó en viviendas que presentaban riesgos por la presencia de árboles y ramas comprometidas, y se desarrolló un operativo articulado con la Cooperativa Integral Limitada para despejar ramas y árboles que afectaban las líneas de baja tensión, con el objetivo de prevenir accidentes y avanzar en la restitución del servicio eléctrico.
“El trabajo coordinado permitió intervenir en situaciones complejas y avanzar de manera progresiva en la normalización de los servicios”, señaló el funcionario, quien agregó que los equipos municipales continuaron monitoreando el estado de la ciudad para dar respuesta a nuevas demandas.
48 horas de trabajo intenso
En cuanto a las intervenciones realizadas, el Municipio informó que se actuó en nueve viviendas que se encontraban en riesgo. Desde el Centro de Atención Ciudadana se recepcionaron 20 reclamos vinculados al temporal, entre ellos 11 casos de árboles caídos, cuatro columnas derribadas y tres situaciones por ramas caídas.
Por su parte, la Cooperativa Integral Limitada reportó un total de 77 incidencias, quedando pendiente la restitución del servicio eléctrico en sectores de Ibaiondo y parte del barrio Tigre.
En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Humano desplegó un operativo de asistencia social en los barrios Los Paraísos, Ibaiondo, Santa Inés y Tigre, atendiendo las problemáticas ocasionadas por el temporal y realizando la entrega de mercadería y alimentos a las familias afectadas.
Desde el Municipio indicaron que, una vez superada la emergencia inmediata, se continuó con tareas de seguimiento y evaluación de daños, manteniendo activos los equipos de trabajo para avanzar en la completa normalización de la situación en toda la ciudad.