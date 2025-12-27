Seguridad Vial pidió inhabilitar a la ex de El Polaco por dejar manejar a su hija de 12 años

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino tras la difusión de un video en el que se observa a su hija de 12 años manejando una camioneta en una ruta. El episodio generó una fuerte controversia pública y derivó en la intervención del organismo nacional por tratarse de una conducta expresamente prohibida por la normativa vigente.
Las imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales, muestran a la menor al volante mientras el vehículo se desplaza por una ruta.
El registro fue publicado por la propia Aquino en su cuenta de Instagram y estuvo acompañado por una frase que avivó el debate: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Lejos de pasar inadvertido, el mensaje intensificó las críticas por el riesgo que implicaría permitir que una niña conduzca.
Según se desprende del parte oficial, en el video también se advierte un uso incorrecto del cinturón de seguridad, un detalle que agravó la situación al tratarse de una menor y de una maniobra peligrosa en la vía pública.
La decisión de la ANSV
Tras recibir diversas denuncias, la Agencia Nacional de Seguridad Vial calificó el accionar como una conducta irresponsable por parte de la adulta. En consecuencia, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para avanzar con la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito frente a este tipo de infracciones.
Desde el organismo remarcaron que permitir que una persona sin edad ni habilitación maneje un vehículo constituye una falta grave, más aún cuando se expone públicamente una situación de riesgo.
La postura de El Polaco
Consultado sobre el tema en el programa Puro Show, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk aseguró que no estaba al tanto de la grabación y que se enteró del episodio una vez que el video ya circulaba en redes. “No vi nada, me estoy enterando ahora. Está con su madre, pasó Navidad con su mamá”, expresó el cantante, deslindando responsabilidades sobre lo ocurrido.
La menor de sólo 12 años, condujo una camioneta en la ruta.
Sus declaraciones sumaron un nuevo capítulo al conflicto y reavivaron la discusión en torno a las decisiones parentales y la exposición de los hijos en plataformas digitales.
Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del músico, optó por no involucrarse en la polémica. Ante las consultas, fue categórica y evitó profundizar: “Yo no me meto en eso”. La bailarina mantiene desde hace tiempo una relación distante con Valeria Aquino, lo que explicaría su decisión de no emitir opinión pública.