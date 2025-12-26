El Polaco quedó envuelto en una polémica tras un video de su hija de 12 años al volante

Valeria Aquino, expareja de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, quedó en el centro de la polémica tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que se ve a su hija de 12 años conduciendo una camioneta en plena ruta. La grabación generó un fuerte revuelo en redes sociales y abrió un debate sobre los límites en la crianza y la exposición de menores.
Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, muestran a la menor al volante mientras el vehículo circula por una ruta. El posteo fue acompañado por una frase que no pasó inadvertida: “Criar también es enseñar a hacer,no solo a mirar”. El mensaje, lejos de calmar los ánimos, intensificó las críticas de los usuarios, que cuestionaron la situación por el riesgo que implicaría.
El video permaneció visible durante varias horas y acumuló comentarios divididos entre quienes defendieron a Aquino y quienes señalaron la gravedad de permitir que una menor conduzca.
La reacción de El Polaco
En el programa Puro Show se dio a conocer que Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk no estaba al tanto de la filmación. El cantante expresó su malestar al tomar conocimiento del video y dejó en claro que no había sido informado previamente. “No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá”, declaró.
El testimonio del artista sumó un nuevo capítulo al conflicto y reforzó la discusión sobre las responsabilidades parentales y la toma de decisiones compartidas.
El silencio de Barby Silenzi
Por su parte, Barby Silenzi, actual pareja del cantante, decidió mantenerse al margen de la polémica. Consultada sobre el tema, evitó profundizar y respondió de manera tajante: “Yo no me meto en eso”.
La expareja del cantante compartió un video de su hija al volante.
La bailarina mantiene desde hace tiempo una relación tensa con Valeria Aquino, motivo por el cual optó por no emitir opinión pública sobre el episodio que involucra a la hija del músico.
Mientras tanto, el video continúa generando repercusiones y reaviva el debate sobre el uso de redes sociales, la exposición de menores y los límites en la crianza, especialmente cuando se trata de situaciones que podrían implicar riesgos.