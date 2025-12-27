Máxima Zorreguieta y la familia real llegaron a Bariloche para recibir el Año Nuevo
La reina de Países Bajos llegó este viernes a la ciudad rionegrina junto a su esposo y sus hijas, y se instaló en una estancia ubicada a 75 kilómetros del centro, bajo un fuerte operativo de seguridad.
La monarca de Países Bajos llegó con su esposo y sus tres hijas.
La Reina Máxima de Países Bajos arribó este viernes por la taralde a la ciudad de San Carlos de Bariloche para pasar las celebraciones de Año Nuevo junto a su familia, en una estancia de su propiedad ubicada en la región. La llegada volvió a despertar interés entre vecinos y turistas, ya que la presencia de la monarca en esta zona del país se repite cada temporada estival.
La familia real aterrizó poco después del mediodía en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en un vuelo privado proveniente de El Calafate. Desde allí, el grupo se trasladó de manera directa a la estancia Pilpilcurá, situada a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad. El traslado se realizó bajo un estricto operativo de seguridad, que acompañó el recorrido hasta el establecimiento rural.
Máxima Zorreguieta viajó junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y sus hijas, la princesa Amalia, Alexia y Ariane. Como ocurre cada año, la elección de Bariloche respondió al vínculo personal que la reina mantiene con la Argentina y, en particular, con la Patagonia, un destino que la familia real considera un refugio para el descanso y la vida privada.
Máxima junto a sus hijas, la princesa Amalia, Alexia y Ariane.
Reencuentro familiaren la estancia
En esta oportunidad, trascendió que Máxima se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien ya se encontraba en el lugar aguardando la llegada del resto de la familia. El encuentro familiar se dio en un contexto de absoluta reserva, aunque no pasó inadvertido para quienes habitan la zona o visitan la región durante el verano.
La presencia de la reina en Bariloche se volvió una tradición de las Fiestas, y cada año genera expectativa por los movimientos de la familia real, aun cuando intentan mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.
Postal navideña
Mientras disfruta de su estadía en la Patagonia, la familia real de Países Bajos volvió a captar la atención internacional a través de su tradicional postal de fin de año. En esta ocasión, la Casa Real decidió otorgarle un lugar central a la princesa Amalia, heredera al trono, en un gesto que reflejó la nueva etapa que comienza dentro de la monarquía neerlandesa.
La postal navideña de la Casa Real de Países Bajos.
La imagen elegida corresponde al día de la graduación universitaria de Amalia, un acontecimiento clave para la familia. La elección no fue casual, ya que buscó destacar uno de los momentos más significativos del año y compartirlo con quienes siguen de cerca cada paso de la realeza.
La graduación que marcó un año clave
El 14 de julio de 2025, la princesa Amalia protagonizó uno de los hechos más importantes para la familia real al graduarse en la Universidad de Ámsterdam. La ceremonia se realizó en la Sala de Conciertos Real y correspondió a la carrera de Política, Psicología, Derecho y Economía.
Este logro académico abrió una nueva etapa en la formación de la heredera, quien continuará sus estudios con una licenciatura en Derecho Neerlandés y participará en un programa educativo vinculado a la Facultad de Defensa.
Estas disciplinas serán parte de su preparación para asumir, en el futuro, el rol que le corresponderá dentro de la monarquía. Por ese motivo, la imagen familiar tomada durante la graduación fue elegida como símbolo de cierre de año y recibió una amplia repercusión entre especialistas y seguidores de las casas reales europeas.