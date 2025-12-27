Tradición estival

Máxima Zorreguieta y la familia real llegaron a Bariloche para recibir el Año Nuevo

La reina de Países Bajos llegó este viernes a la ciudad rionegrina junto a su esposo y sus hijas, y se instaló en una estancia ubicada a 75 kilómetros del centro, bajo un fuerte operativo de seguridad.