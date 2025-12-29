Santa Fe derribará un búnker en Venado Tuerto y llegará a 100 en menos de 2 años

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representantes del Municipio de Venado Tuerto y demás autoridades participarán este lunes del derribo del puesto de venta de estupefacientes número 100 en toda la provincia. Se trata de un hito en materia de seguridad pública, materializado en menos de 2 años desde que se implementó la Ley de Microtráfico en Santa Fe.
El trabajo en conjunto entre distintos poderes y niveles del Estado, no solamente posibilitó golpear a bandas narcocriminales y reducir ostensiblemente los niveles de circulación de violencia altamente lesiva, sino también pacificar barrios con acciones que permiten devolverle la tranquilidad a los vecinos.
Después del derribo número 98 en la ciudad de Capitán Bermúdez y de la inactivación número 99 en la localidad de Frontera, el centenar de intervenciones por Ley de Microtráfico se realizará este lunes a partir de las 10 en Venado Tuerto, precisamente en un inmueble ubicado en Pavón 568 de la ciudad cabecera del departamento General López.
Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.
El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.
Imagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.