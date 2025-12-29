#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Operativo antidrogas

Santa Fe derribará un búnker en Venado Tuerto y llegará a 100 en menos de 2 años

Se trata de un plan amparado en la Ley de Microtráfico. Habrá presencia de representantes del gobierno provincial desde las 10 horas.

Cuadra en la que se llevará a cabo el operativo. Crédito: Google Street ViewCuadra en la que se llevará a cabo el operativo. Crédito: Google Street View
Seguinos en
Por: 

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representantes del Municipio de Venado Tuerto y demás autoridades participarán este lunes del derribo del puesto de venta de estupefacientes número 100 en toda la provincia. Se trata de un hito en materia de seguridad pública, materializado en menos de 2 años desde que se implementó la Ley de Microtráfico en Santa Fe.

Mirá tambiénBalance favorable tras los festejos navideños en Venado Tuerto

El trabajo en conjunto entre distintos poderes y niveles del Estado, no solamente posibilitó golpear a bandas narcocriminales y reducir ostensiblemente los niveles de circulación de violencia altamente lesiva, sino también pacificar barrios con acciones que permiten devolverle la tranquilidad a los vecinos.

Después del derribo número 98 en la ciudad de Capitán Bermúdez y de la inactivación número 99 en la localidad de Frontera, el centenar de intervenciones por Ley de Microtráfico se realizará este lunes a partir de las 10 en Venado Tuerto, precisamente en un inmueble ubicado en Pavón 568 de la ciudad cabecera del departamento General López.

Mirá tambiénJuicio por un asalto millonario en Venado Tuerto: la Fiscalía pidió nueve años de prisión

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.

El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.

El decreto establece un nuevo incentivo económico para efectivos que cumplen tareas de alto riesgo y dedicación exclusiva dentro de la Policía provincial.Imagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Seguinos en
#TEMAS:
Venado Tuerto
General López
Narcotráfico
Ministerio de Seguridad
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro