Monte Vera

La Cámara absolvió a un padre y a un tío condenados por abuso sexual

La Cámara de Apelación Penal de Santa Fe revocó las condenas de once y nueve años de prisión contra Javier Lorenzo Ruiz Cabello y William Enrique Sánchez. El tribunal concluyó que la prueba no alcanzó el grado de certeza requerido y puso el foco en las retractaciones persistentes de las adolescentes, las falencias en el origen de la denuncia escolar y la ausencia de indicadores objetivos de abuso.