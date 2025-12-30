Tucumán

Sobreseyeron a los exjugadores de Vélez acusados por abuso: "Rompieron en llanto"

El juez José Augusto Páez Almonacid absolvió a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio por un hecho de presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de Tucumán en marzo de 2024.