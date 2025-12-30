#HOY:

Sobreseyeron a los exjugadores de Vélez acusados por abuso: "Rompieron en llanto"

El juez José Augusto Páez Almonacid absolvió a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio por un hecho de presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de Tucumán en marzo de 2024.

Los exjugadores de Vélez escucharon el fallo en la sala del juzgado de Tucumán.Los exjugadores de Vélez escucharon el fallo en la sala del juzgado de Tucumán.
Por: 

La Justicia tucumana sorprendió este martes con un fallo que absolvió a los cuatro exjugadores de Vélez imputados por abuso sexual contra una joven periodista. La resolución fue dictada por el juez José Augusto Páez Almonacid, quien resolvió el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio.

El caso había generado repercusión nacional cuando se conoció la denuncia, que apuntaba a un encuentro entre los futbolistas y la denunciante tras un partido frente a Atlético Tucumán, en marzo de 2024. La audiencia fue seguida con atención por medios locales y nacionales.

Según testigos presentes en la sala del juzgado, los futbolistas "rompieron en llanto" al escuchar la resolución que los eximía de cargos penales. La decisión fue tomada luego del análisis de los planteos de las defensas, la postura del Ministerio Público Fiscal y la oposición de la querella.

La abogada de la denunciante, Patricia Neme, informó que apelará el fallo. “Vamos a presentar un recurso para impugnar esta decisión que consideramos injusta”, afirmó tras la audiencia.

Los jugadores Osorio, Cufré y Florentín en una de las primeras instancias penalesLos jugadores Osorio, Cufré y Florentín en una de las primeras instancias penales

El testimonio de la denunciante tras la absolución

En diálogo con TN, la joven expresó su decepción por el fallo: “Siento que el camino recorrido no valió para nada. Es un golpe muy duro”. Cuestionó también el enfoque del juez en su argumentación. “Dijo que yo estaba erguida al salir de la habitación, que al otro día chateé con un emoji... Es muy cruel todo eso”, señaló.

La denunciante criticó el sistema judicial tucumano y sostuvo que “no se cuida nada a las víctimas”. Añadió que el fallo deja un mensaje peligroso: “¿Tenemos que irnos arrastrando para que nos crean? ¿Entrar en shock inmediato o tener estrés postraumático al instante?”.

La joven periodista denunció a los ex jugadores de Vélez,La denunciante cuestionó el fallo y anunció que apelará la decisión del juez Páez Almonacid.

Un proceso judicial bajo cuestionamientos

La causa dividió las aguas entre quienes consideraban que había pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral y quienes, como el juez Páez Almonacid, entendieron que no se configuró un delito. El debate sobre el abordaje judicial de los casos de abuso vuelve así al centro de la escena.

Más allá del fallo, el proceso aún no está cerrado del todo: el recurso anunciado por la querella podría derivar en una revisión ante una instancia superior. Por ahora, los cuatro exjugadores quedan desligados penalmente.

