Intentaron robar la moto de una policía frente al destacamento de Alto Verde
Un vecino presenció el intento de robo y apuntó contra la falta de patrullajes. Agregó que la agente estaba sola y no pudo intervenir sin apoyo. "El sector frente a la Plaza Evita es una zona liberada", denunció
Vecinos de Alto Verde reclaman mayor presencia policial. Foto: archivo El Litoral
Un vecino de Alto Verde denunció un increíble hecho de inseguridad protagonizado por varios delincuentes que intentaron robar la moto de una policía que estaba de guardia en el destacamento ubicado en la Manzana 7, frente a la Plaza Evita, sector al que definió como una "zona liberada".
Eran las 3.20 de la madrugada del viernes 2 de enero cuando Jesús Pérez ya estaba despierto. Como cada día, se preparaba para viajar temprano a Rosario.
Lo que rompió la rutina no fue el despertador, sino el ladrido desesperado de sus perros. Desde el monitor de las cámaras de seguridad, el vecino de Alto Verde, referente además de los pescadores de la zona, observó una escena que —según afirma— se repite a diario.
Tres jóvenes rondaban las viviendas de la Manzana 7, frente a la Plaza Evita, en un sector donde funciona un destacamento policial montado en contenedores. “Andaban merodeando, mirando oportunidades”, relató a El Litoral de Santa Fe.
La moto de una policía
La secuencia escaló cuando los sospechosos intentaron llevarse una motocicleta perteneciente a una mujer policía que custodiaba la cabina policial. Pérez fue testigo directo: “Manotearon la moto ahí mismo, frente a la plaza”.
Jesús Pérez, vecino de Alto Verde. Foto: archivo El Litoral
Al advertir la situación, golpeó la puerta del destacamento para alertar a la agente. La respuesta lo dejó helado. Desde adentro, la uniformada gritó que no podía salir sin refuerzos, ya que se encontraba sola. “No había otro custodio, no había patrulla”, sostuvo.
El vecino logró frustrar el robo en ese momento, aunque subrayó la gravedad del cuadro: “No puede ser que frente a una comisaría pase esto”.
“Es una zona liberada"
Para Pérez, lo ocurrido no es un hecho aislado. Por el contrario, define al sector como una zona liberada. “Antes, cuando estaba Prefectura, caminaban el barrio. Hoy vienen de noche, traen colchones en el patrullero y duermen. Los vecinos nunca los vemos patrullando”, denunció.
El destacamento —contenedores móviles instalados frente a la plaza— es duramente cuestionado por los residentes. “¿Para qué lo trajeron si no hay presencia real?”, se preguntó.
El incidente ocurrió frente a la plaza Evita, de Alto Verde. Foto: archivo El Litoral
Según el testimonio, la Comisaría 24 cuenta con un patrullero nuevo que no se utiliza por falta de chofer habilitado. “Tenemos un móvil de adorno. Cuando pasa algo, tienen que esperar que venga una patrulla desde Santa Fe”, explicó.
Esa falencia deja expuestos tanto a los vecinos como a los propios efectivos. “La policía que estaba ahí no sabía cómo actuar. Está sola y tiene que esperar”, lamentó.
Robos y vandalismo a diario
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad —registradas alrededor de las 3.10 de la mañana— muestran a jóvenes merodeando viviendas y aprovechando cualquier descuido. “Ven la oportunidad y se meten. Es todos los días”, aseguró.
El temor atraviesa a las familias del barrio. “Uno piensa en los hijos, en lo poco que tiene. Somos contribuyentes, no pedimos milagros: pedimos seguridad”, remarcó.
El mensaje final del vecino es claro y directo: más presencia policial real y compromiso operativo. “No puede ser que con tantos patrulleros nuevos y tantos anuncios, acá sigamos igual. No queremos patrulleros de adorno”, concluyó.