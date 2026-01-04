Inseguridad

Padre e hijo baleados por intrusos que entraron a su casa en barrio María Selva

Ocurrió en una vivienda ubicada en Lavalle y pasaje Parpal. Un hombre de 65 años recibió un tiro en el pecho. Su hijo, de 30, fue baleado en un hombro y sufrió una herida cortante en la cabeza. Los delincuentes se dieron a la fuga