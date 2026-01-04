Padre e hijo baleados por intrusos que entraron a su casa en barrio María Selva
Ocurrió en una vivienda ubicada en Lavalle y pasaje Parpal. Un hombre de 65 años recibió un tiro en el pecho. Su hijo, de 30, fue baleado en un hombro y sufrió una herida cortante en la cabeza. Los delincuentes se dieron a la fuga
Personal policial trabaja en la escena del suceso. Foto: Gentileza
Un brutal episodio de inseguridad sacudió la tranquilidad del barrio María Selva en los últimos minutos del sábado. Un padre y su hijo fueron baleados dentro de su propia vivienda durante un violento hecho perpetrado por al menos dos delincuentes que lograron escapar y son intensamente buscados.
El hecho ocurrió alrededor de las 23.15 en una casa ubicada en Lavalle y pasaje Parpal, al norte de la ciudad de Santa Fe.
Ruidos en el patio y una emboscada
Según se supo, Carlos Robles (65) y su hijo Fernando (30) se encontraban dentro del domicilio cuando escucharon ruidos provenientes del patio trasero. Al salir a verificar qué sucedía, se toparon con dos hombres desconocidos que habían ingresado a la propiedad.
El encuentro derivó rápidamente en un forcejeo, durante el cual uno de los intrusos extrajo un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos.
Grave hecho de inseguridad en barrio María Selva. Foto: Gentileza
Como consecuencia del ataque, el hombre mayor recibió un impacto de arma de fuego en el tórax, lado derecho, mientras que su hijo fue herido por un disparo en el hombro izquierdo, además de sufrir una herida cortante en la cabeza.
Vecinos alertaron al 911, lo que motivó el inmediato arribo de móviles del Comando Radioeléctrico y personal del SIES 107, que brindó las primeras atenciones médicas en el lugar.
Traslado urgente al Hospital
Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Iturraspe, donde quedaron internadas para una mejor evaluación y tratamiento. Hasta el momento, no se había informado oficialmente su evolución clínica, aunque se encontraban conscientes al momento del traslado.
Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias. Foto: Gentileza
Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga. Existen versiones contradictorias respecto del modo de escape: algunos testigos aseguran que huyeron corriendo por las calles del barrio, mientras que otros afirman que se escaparon a bordo de una motocicleta.
La falta de precisión complica por el momento la reconstrucción final de la huida.
Peritos en la escena del hecho
Ya pasada la medianoche, en los primeros minutos del domingo, arribaron al lugar peritos de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las tareas de rigor: levantamiento de vainas servidas, inspección ocular y recolección de pruebas.
El hecho causó gran conmoción en la barriada. Foto: Gentileza
El hecho generó gran conmoción en el vecindario. Varios vecinos salieron de sus casas para observar el despliegue policial y expresar su preocupación por la escalada de violencia en la zona.
La investigación quedó en manos de la PDI, que trabaja para identificar y localizar a los autores del violento asalto. De todo lo acontecido fue informado el fiscal en turno.