Tiros en plena Circunvalación: balearon un camión y hallaron una carabina abandonada

Un grave episodio de violencia armada se registró este sábado al mediodía en Recreo, cuando un automóvil efectuó disparos contra un camión en una zona clave de circulación. El ataque derivó en una persecución policial y el posterior hallazgo de un arma de fuego con numeración suprimida. No hubo personas heridas.
El VW Vento blanco fue hallado abandonado tras una persecución por calles de Recreo.
Disparos y persecución
El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones realizadas desde un VW Vento blanco contra un camión Volvo, conducido por un joven de 25 años, en la intersección de Circunvalación y Ruta 70.El rodado pesado recibió impactos de arma de fuego, aunque su conductor resultó ileso.
El vehículo sospechoso fue intensamente buscado por personal del Comando Radioeléctrico de Recreo, hasta ser localizado en la zona de calle Lehmann y Ruta Nacional 11. Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga, iniciándose una persecución que se extendió por distintos sectores de la ciudad.
Las municiones secuestradas.
Arma secuestrada y causa en marcha
La huida finalizó cuando el automóvil fue hallado abandonado en calle S. de Iriondo al 1300. Minutos después, vecinos señalaron que desde el vehículo se habría arrojado un objeto durante la fuga. Tras un rastrillaje, los efectivos constataron que se trataba de una carabina calibre .22 LR.
El arma presentaba el número de serie suprimido y fue secuestrada para la investigación. La causa quedó caratulada como abuso de arma y hallazgo de arma de fuego. Las actuaciones continúan en la Seccional 16ª por jurisdicción, con el objetivo de identificar a los responsables.