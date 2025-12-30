Golpe al narcotráfico en Misiones: incautaron más de 1.300 kilos de marihuana

En un operativo certero y coordinado, la Prefectura Naval Argentina logró incautar más de 1.300 kilos de marihuana en la provincia de Misiones, marcando uno de los decomisos más importantes del año en el noreste argentino.
El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Colonia Gisela, a orillas del río Paraná, una zona frecuentemente utilizada por organizaciones narcocriminales para el ingreso de estupefacientes al país.
La droga estaba distribuida en varios bultos y fue hallada en el interior de una camioneta abandonada, que habría sido utilizada por los sospechosos para trasladar la carga desde la costa. Al llegar al lugar, los efectivos de Prefectura encontraron el vehículo con las puertas abiertas y sin ocupantes.
El operativo fue producto de tareas de investigación e inteligencia criminal desarrolladas por Prefectura, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico en las zonas de frontera. Las autoridades señalaron que la información previa permitió detectar un posible traslado de drogas a través del río Paraná.
Tras montar un operativo de vigilancia y patrullaje en la zona, los efectivos visualizaron movimientos sospechosos en la costa. Minutos después, hallaron el vehículo abandonado y procedieron al secuestro de la carga.
Según las estimaciones oficiales, el cargamento de marihuana secuestrado tendría un valor de mercado superior a los 3.500 millones de pesos.
La investigación quedó en manos del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, quienes ordenaron el secuestro de la droga y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes para dar con los responsables del hecho.
La provincia de Misiones se ha convertido en uno de los principales puntos de ingreso de droga al país, debido a su extensa frontera con Paraguay y su cercanía con rutas fluviales. Este operativo se suma a otros realizados durante el año, en los que se logró desarticular redes de tráfico y secuestrar toneladas de estupefacientes.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el trabajo conjunto de las fuerzas federales en el marco del refuerzo de controles en la frontera norte, política prioritaria del Gobierno nacional en materia de seguridad.
Este nuevo golpe al narcotráfico demuestra la efectividad de los operativos coordinados y del uso de inteligencia preventiva para enfrentar las redes del crimen organizado. Aunque no hubo detenidos, la magnitud del secuestro representa un duro revés para las organizaciones que operan en la región.
Las autoridades continúan investigando el origen y destino de la droga, y no se descartan nuevos procedimientos en los próximos días.