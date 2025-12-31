El sur-sur cierra 2025 con obras en marcha, continuidad de políticas y señales de alerta económica

Tanto Venado Tuerto, la ciudad más populosa del departamento General López, como gran parte de las localidades de la región, completan el año consolidando el avance sostenido en numerosas obras públicas.
Como se había proyectado desde los inicios de 2024, el concepto de "gobiernos en sintonía" entre Provincia y Municipio se fue afirmando con el correr de los meses, y hoy es una realidad.
Avenida de Circunvalación y su vinculación con el Hospital Gutiérrez, el Centro de Justicia Penal, la mega obra cloacal, la remodelación del Parque Municipal General Belgrano, las reformas en plaza San Martín, la playa de estacionamiento de camiones, el Área Recreativa Norte y la Escuela N° 238, entre otras, se destacan en la Esmeralda del Sur.
También, con recursos locales, Venado Tuerto, bajo el gobierno de Leonel Chiarella siguió adelante con los planes de pavimentación, iluminación led y mejoramiento de plazas. También se lanzó el programa de recolección diferenciada y, con el correr de los meses, se registraron sustanciales progresos en la gestión de la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Al mismo tiempo, la administración municipal dio continuidad a sus programas más exitosos, como Nuestro Terreno, Buzones de la Vida, Paseo de la Ciudad, Venite al Parque y Fiesta de las Colectividades, entre otros.
La mayor convocatoria del año, una vez más, fue la ExpoVenado, en alianza con la Sociedad Rural, que, en esta última edición, entre decenas de miles de personas, recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro, quien había arribado para presidir los actos sanmartinianos. Sobre el cierre de año se destacaron las tradicionales Fiestas Patronales.
En materia electoral sobresalieron sendos comicios: el 29 de junio se eligieron los cinco nuevos concejales que asumieron el 10 de diciembre, donde el oficialismo de Unidos retuvo las tres bancas que arriesgaba y lo mismo hizo Ciudad Futura con la propia, en tanto que el peronismo cedió la suya en manos de La Libertad Avanza.
Antes, el 13 de abril, se habían desarrollado las elecciones de convencionales reformadores de la Constitución provincial, donde el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico (Unidos), se impuso con cerca del 60% de los votos en el departamento General López, mientras que en la lista de distrito único venció con holgura en Venado Tuerto y en General López la encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
A lo largo de todo el año, el intendente Chiarella sostuvo su lucha frontal contra el narcotráfico, insistiendo en sus denuncias con nombre y apellido, cuestionando las "puertas giratorias" e, incluso, criticando a los jueces que más de una vez otorgaron libertades discutibles a caracterizados bandidos.
Otro común denominador de la gestión fue la fiscalización de los geriátricos, que derivó en varias clausuras.
Adquirió mayor severidad el control del tránsito vehicular, sobre todo a partir de las fotomultas en el sector céntrico y los radares en las rutas nacionales.
Desde el inicio hasta la terminación de 2025, se sucedieron los inquietantes informes del Centro Comercial que reflejaban la fuerte caída de las ventas, mientras que en los últimos meses del año empeoró la situación en el sector industrial, con la pérdida de más de 200 puestos laborales.
Sin embargo, como dato alentador, desde San Martín y Marconi se sostuvo una fluida articulación con las asociaciones intermedias vinculadas con la producción y el comercio, y se intensificaron las capacitaciones para el ingreso a la industria y los cursos de oficios para cuentapropistas y emprendedores.
En el ámbito educativo, se oficializó la apertura de la carrera de Ingeniería Agronómica, en acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario (UNR); mientras que la UTN confirmó el cursado de la carrera completa de Ingeniería en Sistemas.
Fueron óptimos, asimismo, los resultados de las residencias universitarias en Rosario y en Río Cuarto, ambas impulsadas por el gobierno local. También se destacó la nueva edición de la ExpoEducativa.
Mientras tanto, continuaron las actividades del Plan Estratégico Participativo (PEP) y los talleres enfocados a la elaboración del nuevo Código de Ordenamiento Territorial.
Sobre el final del año, el Concejo Municipal sancionó normativas clave: la de carga y descarga de mercadería en el microcentro y la reforma de la Ordenanza General Impositiva para la simplificación del sistema tributario.
También se destacaron dos encumbrados venadenses que accedieron a trascendentes responsabilidades en el ámbito nacional: el intendente Leonel Chiarella asumió en diciembre la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y, en noviembre, el secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, fue designado integrante del triunvirato que ahora conduce los destinos de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En el departamento General López, el año comenzó con una fuerte impronta turística en el corredor de Lagunas del Sur, consolidado como propuesta de cercanía durante el verano, pero también con alertas climatológicas: la ola de calor extrema y un apagón masivo provocado por fallas en el sistema eléctrico nacional, pusieron en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética.
A esto se sumaron conflictos institucionales, como el cierre de la oficina de Anses en Firmat, aún sin sede resuelta.
El escenario ambiental ocupó un lugar central con la histórica bajante de la laguna La Picasa y la consecuente mortandad de peces, que afectó al ecosistema y a decenas de familias que dependen de la actividad pesquera.
Luego, a comienzos de septiembre, se vivieron momentos dramáticos en María Teresa, cuando la caída de cerca de 300 milímetros de lluvia en menos de 24 horas ocasionó la inundación de gran parte del distrito.
En paralelo, la región fue protagonista de gestos solidarios, con brigadistas forestales que viajaron a colaborar en incendios del sur patagónico.
La agenda de obras tuvo avances significativos. Se inauguraron la Escuela Agrotécnica de Rufino, el Galpón del Pueblo en Firmat y se incorporaron ambulancias 0 Km para la red de salud regional.
Además, la Justicia ordenó la reparación de rutas nacionales clave tras un amparo presentado por la senadora Leticia Di Gregorio en un contexto marcado por la siniestralidad vial y los reiterados reclamos por el estado de las trazas.
A esto se sumaron anuncios estratégicos, como el inicio del Gasoducto del Sur, la repavimentación de la ruta 94, la iluminación del cruce de las rutas 33 y 93, y el comienzo de la construcción de la ruta provincial 96.
El año estuvo atravesado por un intenso calendario electoral. Los comicios para elegir convencionales constituyentes junto a las PASO de abril, las elecciones santafesinas de junio, con amplio triunfo del oficialismo provincial, reconfiguraron el mapa político local, aunque con niveles dispares de participación.
A nivel nacional, La Libertad Avanza logró un sorprendente desempeño en la región. En ese marco, hechos como la detención y posterior elección de Silvio Garbolino en Melincué marcaron uno de los episodios políticos más resonantes del año.
La identidad comunitaria se expresó en celebraciones y aniversarios históricos: los 135 años de San Francisco, el 150° aniversario de Teodelina, los 248 años de Melincué y numerosas fiestas populares que movilizaron a miles de personas.
Hubo también lugar para la innovación y la cultura, con experiencias educativas vinculadas a la inteligencia artificial, proyectos de desarrollo rural, arte público de escala monumental y reconocimientos a jóvenes talentos de la región.
El cierre del año encontró a General López entre avances concretos y desafíos persistentes: nuevas viviendas, aulas, laboratorios, espacios públicos y obras en marcha, convivieron con emergencias climáticas, reclamos por infraestructura nacional y debates de fondo.