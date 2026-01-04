Verano 2026: Teodelina inauguró “El Edén” y presentó la pileta renovada más grande del país

Con una gran convocatoria de público, Teodelina inauguró formalmente su temporada de verano 2026 este domingo con el estreno de su renovada pileta y un innovador parque acuático.
La obra, impulsada con financiamiento del Gobierno de Santa Fe, suma un moderno parque acuático y nuevas instalaciones que fortalecen a Teodelina como destino turístico destacado a nivel nacional.
El acto fue encabezado por el jefe municipal Joaquín Poleri y contó con una fuerte comitiva provincial integrada por la diputada nacional Gisela Scaglia, los ministros Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado Leonardo Calaianov, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, entre otros referentes regionales.
El proyecto, financiado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, representó una obra monumental ejecutada "desde cero" sobre la estructura antigua, transformando el histórico Complejo turístico "El Edén".
Las nuevas instalaciones cuentan con una de las piletas más grandes y convocantes de Sudamérica, equipada con tecnología de punta que permite, por ejemplo, un sistema de desagüe rápido sin necesidad de corriente eléctrica.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se mostró entusiasmado con el resultado de los trabajos y valoró: "Con muchas obras provinciales, junto al Gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Joaquín Poleri, pudimos poner en valor esta perla del sur santafesino".
Asimismo invitó a las familias a visitar la localidad destacando que el complejo ahora cuenta con "muchas estaciones de entretenimiento para los niños, lindos espacios para disfrutar en familia y un hermoso parque acuático".
Por su parte, la senadora Leticia Di Gregorio enfatizó el impacto regional de la obra: "Hoy inauguramos la renovada pileta, una obra que marca un antes y un después para la ciudad y que fue posible gracias al trabajo conjunto".
Aseguró que la modernización de la infraestructura y el nuevo parque acuático -único en la región- consolidan a Teodelina como "uno de los polos turísticos más importantes del sur santafesino".
Finalmente, la diputada nacional Gisela Scaglia vinculó la obra con el crecimiento económico de la zona: "No es solo una pileta, es desarrollo productivo también para esta comunidad, desarrollo turístico y atracción".
Scaglia remarcó la cercanía del gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, señalando que se están realizando "las obras que no se hicieron durante mucho tiempo" para que las familias puedan disfrutar.
La gran estrella del complejo es el nuevo parque acuático, dividido en dos sectores: la "Zona de aventura", con temática de castillo medieval en el área más profunda, y la "Zona infantil", que incluye un barco pirata, palmeras aspersoras y juegos interactivos. Además, el predio ofrece un amplio solárium, sectores de parrilleros, food trucks y puestos materos.
Para quienes ya quieren asegurar su lugar, la gestión de abonos se realiza en la Casa de la Cultura de lunes a viernes (8 a 12 h y 17 a 20 h), presentando fotocopia de DNI, teléfono y correo electrónico.
El complejo también ofrece opciones para quienes deseen quedarse a disfrutar varios días, con zonas de camping, dormis (120.000 por día) y cabañas (200.000 por día) con capacidad para 4 personas.
Para consultas adicionales, el municipio ha habilitado la línea 3462 562148.
Teodelina está ubicada en la intersección de las rutas 94, que conecta con la ruta 8 y la 65, deriva en Junín sobre la ruta nacional 7. Es la última localidad santafesina e incluso la laguna la comparte con la provincia de Buenos Aires. El balneario se halla ubicado a pocas cuadras del radio céntrico de Teodelina, por Avenida Romagnoni.