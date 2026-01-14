“Se los llevaron sin avisar”

Denuncian que se usaron dardos y sedantes para desalojar a los carpinchos en Nordelta

Asociaciones ambientalistas denunciaron irregularidades en la forma en que desalojaron a seis ejemplares del country de Tigre. “Se los llevaron de forma ilegal porque no avisaron a los testigos del operativo o el lugar donde se los trasladaba", aseguran.