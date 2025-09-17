“Ellos también viven acá”; instan a cuidar a los carpinchos que habitan en el puerto de Santa Fe

Con la instalación de cartelería, el gobierno de la provincia comenzó una campaña para cuidar la familia de carpinchos que hace meses habita en la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe. Particularmente, los ejemplares de capibara suelen verse en el Dique 2 y despiertan la curiosidad de quienes visitan el lugar.
Sin embargo, pese a que son sociables las autoridades instan a no acercarse a ellos ni mucho menos arrojarles alimentos. Estas indicaciones forman parte de los carteles que por estos días se colocan en sectores de la zona portuaria.
Personal del puerto local instaló la cartelería en el Dique 2.
Involucrarse
Al respecto, desde el Ente Administrador Puerto Santa Fe sostuvieron: “Hoy estamos ante un hecho fascinante, un grupo de carpinchos ha elegido estar cerca de nuestro entorno como muestra de que nuestro compromiso con el ambiente lo estamos haciendo con responsabilidad”.
“La verdadera transformación ocurre cuando toda la sociedad se involucra. No es una tarea solo de instituciones como el ente portuario o el propio Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, sino de cada uno de nosotros: vecinos, escuelas, empresas, turistas y cada santafesino que ingresa al puerto”, agregaron.
En un comunicado de prensa, desde el Ente portuario reflexionaron: “La cooperación ciudadana es el cimiento sobre el que se construye la coexistencia, por esto que hoy estamos enfrentando nuevos paradigmas en relación a la convivencia con los animales silvestres”.
“La fauna local no es ajena a nosotros; es un espejo que refleja la salud de nuestro ambiente y, por ende, la nuestra, la de los seres humanos. Garantizar estos espacios de convivencia es un acto de respeto hacia las generaciones futuras”, sumaron.
La zona portuaria creció exponencialmente con desarrollo inmobiliario y empresarial. Foto: Fernando Nicola
Ecosistema
Al mismo tiempo, desde el ministerio de Ambiente y Cambio Climático resaltaron que la presencia de los carpinchos “en zonas urbanas y periurbanas no es casualidad, sino el resultado de condiciones que, en muchos casos, hemos creado sin darnos cuenta”.
“Esta interacción, lejos de ser un problema, es una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y asumir el rol protagónico que nos corresponde en la conservación de la biodiversidad”, aseguraron.
En otro apartado del texto, explicaron que “la zona de islas de Santa Fe, ubicada en el valle aluvial del río Paraná, es un área de gran importancia ecológica y biodiversidad, caracterizada por su paisaje dinámico con ríos, arroyos y lagunas que albergan una rica variedad de especies”.
Juega un papel fundamental en la regulación del clima y la calidad del agua en la región, por lo que su conservación es esencial para mantener la salud del ecosistema y garantizar la supervivencia de las especies que habitan en la zona incluyendo por supuesto la especie humana”, cerraron desde el citado ministerio.
