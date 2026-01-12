Polémica en Nordelta por el traslado de carpinchos autorizado por la Justicia
La intervención generó rechazo entre vecinos y organizaciones que permanecen en el lugar para frenar el procedimiento, mientras cuestionan el alcance del fallo y reclaman medidas que prioricen el bienestar de la fauna silvestre.
La presencia de jaulas generó preocupación entre residentes.
Vecinos de Nordelta denunciaron este lunes el inicio de un operativo durante la madrugada para desalojar a los carpinchos que habitan la zona. El procedimiento es llevado adelante por personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires junto a otras autoridades, luego de que un fallo de primera instancia autorizara la intervención, pese a la existencia de una medida cautelar vigente.
Desde la noche del domingo, integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y residentes del barrio Silvestre, permanecían en el lugar con el objetivo de impedir el traslado de los animales. Según manifestaron, en los últimos días se colocaron redes y dispositivos para facilitar el operativo, lo que generó preocupación entre quienes defienden la permanencia de la fauna en el área.
Días atrás habían colocado redes para facilitar el procedimiento.
Integrantes de la organización expresaron su rechazo a la intervención y señalaron que, en lugar de proteger a los carpinchos, se instalaron jaulas trampa para capturarlos y trasladarlos. Afirmaron que el procedimiento implica sacarlos de su entorno natural sin un plan claro que garantice su bienestar.
Un fallo que habilitó el operativo
De acuerdo con lo informado por los vecinos y la agrupación, este lunes la Justicia emitió un fallo de primera instancia que autorizó la realización de los procedimientos. La decisión se conoció a pesar de que existía una cautelar y una apelación en curso, lo que generó mayor tensión en la zona.
Organizaciones ambientales siguieron de cerca el procedimiento.
La medida judicial permitió que las autoridades avanzaran con el ingreso a distintos barrios de Nordelta para concretar los traslados. Sin embargo, quienes se oponen al operativo cuestionan la legalidad y la oportunidad de la decisión, y reclaman que se respete la cautelar que buscaba frenar las acciones.
Trasladosparciales
Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el avance del operativo ni el destino final de los carpinchos trasladados. Según denunciaron los vecinos, las autoridades comenzaron a retirar a los machos, mientras que las hembras preñadas y las crías permanecerían en el lugar, una situación que genera inquietud por el impacto que podría tener en la dinámica de los grupos.
La falta de información precisa sobre cómo se desarrollan las tareas y cuáles son los criterios utilizados para el traslado mantiene en alerta a las organizaciones ambientalistas y a los residentes, que continúan reclamando que se priorice la protección de los animales y se busquen alternativas al desalojo.
Posturas enfrentadas
El conflicto volvió a poner en el centro del debate la convivencia entre el desarrollo urbano y la fauna silvestre. Mientras las autoridades avanzan con el operativo, vecinos y organizaciones insisten en que los carpinchos forman parte del ecosistema del lugar y que su desplazamiento forzado puede generar consecuencias negativas tanto para los animales como para el entorno.
La situación sigue en desarrollo y se aguarda conocer cómo continuará la actuación de las autoridades y si habrá nuevas resoluciones judiciales que modifiquen el curso del procedimiento.