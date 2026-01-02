#HOY:

Rescataron a un carpincho que se metió a una pileta del parque termal de Chajarí

﻿El animal fue encontrado en una pileta de agua fría del complejo. Bomberos voluntarios lo capturaron con una red y lo trasladaron a la reserva del mismo predio, donde fue liberado sano y salvo.

El carpincho apareció nadando en una pileta del parque termal de Chajarí.El carpincho apareció nadando en una pileta del parque termal de Chajarí.
La primera salida del año 2026 se trató de un carpincho. Los bomberos voluntarios de Chajarí, en Entre Ríos, fueron alertados de que en una de las piletas de agua fría del parque termal había ingresado un pequeño carpincho. El animal fue rescatado y liberado en la reserva del mismo predio.

El director de Turismo del municipio de Chajarí, Julio Zambón, fue quien se comunicó al cuartel de bomberos voluntarios este 1° de enero, manifestando que en una de las piletas del parque termal estaba un capibara.

El animal fue liberado en la reserva natural del complejo termal.El animal fue liberado en la reserva natural del complejo termal.

Hasta allí se dirigió la unidad 24 a cargo del 2° jefe Of. Ayudante Lorenzo Zarza, con personal B.V Tamara Vásquez. Al llegar al lugar logró capturar al animal con una red y un lazo, posteriormente cargarlo en la unidad dentro de un canil y así poder liberarlo en la reserva del complejo termal sin lastimarlo.

