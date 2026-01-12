Video

Polémica y tensión en la TV por la relocalización de carpinchos en Nordelta

En plena transmisión por TN, el meteorólogo Matías Bertolotti apeló de manera irónica a la llamada teoría “By Nerea” para referirse al debate por el operativo para desalojar a estos animales que habitan la zona, lo que provocó el enojo del conductor y generó un momento de tensión al aire que incomodó al resto del equipo y rápidamente tuvo repercusión en redes sociales.