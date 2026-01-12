Polémica y tensión en la TV por la relocalización de carpinchos en Nordelta
En plena transmisión por TN, el meteorólogo Matías Bertolotti apeló de manera irónica a la llamada teoría “By Nerea” para referirse al debate por el operativo para desalojar a estos animales que habitan la zona, lo que provocó el enojo del conductor y generó un momento de tensión al aire que incomodó al resto del equipo y rápidamente tuvo repercusión en redes sociales.
El cruce se dio en un contexto donde la relocalización de carpinchos en Nordelta sigue generando debate social y ambiental.
Un comentario realizado en tono irónico durante una transmisión en vivo terminó generando un momento de fuerte tensión en la pantalla de TN. El intercambio se dio en el marco de un informe sobre la relocalización de carpinchos en Nordelta y dejó un clima incómodo en el estudio, con cruces directos entre los integrantes del programa.
El episodio ocurrió mientras se desarrollaba el noticiero y expuso diferencias sobre la forma de abordar un tema que viene ocupando un lugar central en la agenda pública. La discusión, que inicialmente giraba en torno a una problemática ambiental, fue escalando hasta volverse personal, en medio de miradas incómodas y silencios elocuentes al aire.
La polémica se desató a partir del uso de la expresión “experiencia piloto by Nerea”, empleada como recurso irónico para cuestionar intervenciones y opiniones sin sustento técnico. La frase marcó un quiebre en el tono del debate y fue el disparador de un cruce que rápidamente se viralizó y generó repercusiones fuera del estudio.
La referencia a Martín Cirio y el momento más tenso
La mención a Martín Cirio agregó una capa de tensión adicional al intercambio en el estudio. El meteorólogo apeló a una referencia conocida en el universo de las redes sociales, donde la expresión “by Nerea” funciona como una etiqueta irónica popularizada por el streamer para parodiar producciones artísticas realizadas —según esa mirada— sin formación ni respaldo técnico.
En ese marco, el término se utiliza para describir proyectos o creaciones presentados como experiencias o propuestas innovadoras, pero que son cuestionadas por su falta de calidad o sustento profesional. La ironía apunta a un fenómeno más amplio: la validación pública de iniciativas que, más allá de su difusión, no cumplen con criterios especializados.
El meteorólogo Matías Bertolotti.
Trasladada al debate televisivo, la referencia buscó trazar un paralelismo entre ese uso satírico y la discusión sobre la relocalización de carpinchos en Nordelta, un tema sensible que involucra aspectos ambientales y técnicos. Sin embargo, el guiño al universo digital no fue bien recibido en el estudio y terminó intensificando el cruce al aire, al correr el foco del análisis hacia el tono del comentario.
Reproches y cuestionamientos en el estudio
A partir de ese cruce, el clima se volvió más tenso. Algunos compañeros del panel cuestionaron a Bertolotti por abordar el tema desde un registro más cercano al humor que al análisis técnico, especialmente tratándose de una problemática ambiental sensible y en plena agenda pública.
El meteorólogo Matías Bertolotti cuestionó la relocalización de carpinchos en Nordelta y dejó un clima incómodo en el estudio.
Si bien el meteorólogo intentó aclarar el sentido de su intervención, el intercambio dejó expuestas las diferencias internas sobre el tono y la responsabilidad comunicacional al tratar temas complejos en televisión abierta.
El episodio volvió a poner en discusión los límites entre la opinión, la ironía y el análisis técnico en los medios de comunicación. En un contexto donde la relocalización de carpinchos en Nordelta sigue generando debate social y ambiental, el cruce en TN dejó en evidencia cómo una frase puede cambiar el clima de un programa en cuestión de segundos.