Temporal en Córdoba: crecida de arroyos, granizo y suspensión del Festival de Jesús María
La provincia fue golpeada nuevamente por una tormenta intensa que dejó lluvias torrenciales, calles anegadas y vados cerrados. Por segunda vez en menos de una semana, el reconocido festival folklórico debió suspender una de sus noches.
Este miércoles 14 de enero, gran parte del territorio cordobés fue impactado por un temporal de magnitud que llegó luego de una jornada de temperaturas extremas. En localidades como Los Zorros, el termómetro alcanzó los 41,5°C, creando un escenario propicio para el desarrollo de tormentas fuertes.
Pasadas las 18, comenzaron a registrarse precipitaciones intensas en diferentes puntos de la provincia. Según el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, en Mallín cayeron más de 66 mm en pocas horas, mientras que en Tanti se superaron los 48 mm, lo que provocó el repentino desborde del arroyo homónimo.
Granizo y calles intransitables
La situación se agravó en el norte cordobés. En la localidad de Villa de Soto, el granizo cubrió calles y techos, dejando daños materiales y generando preocupación entre los vecinos. Videos y fotos viralizados en redes sociales mostraron la magnitud del fenómeno.
Las autoridades locales informaron el cierre preventivo de vados en arroyos como Las Mojarras, Cristal y Las Salinas debido al rápido crecimiento del caudal de agua. La Policía de Córdoba y personal de Defensa Civil desplegaron operativos preventivos y pidieron extremar las precauciones al circular.
Alerta amarilla del SMN vigente en Córdoba.
Jesús María: otra noche suspendida por el clima
El fenómeno climático también afectó el normal desarrollo del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más importantes del verano en el país. La sexta noche, programada para este martes y que tenía en cartel a Sergio Galleguillo, Euge Quevedo con La Banda de Carlitos, y Damián Córdoba, fue cancelada ante las malas condiciones climáticas.
Desde la organización anunciaron que el espectáculo será reprogramado para el lunes 19 de enero, garantizando así la seguridad del público, artistas y personal técnico. Esta es la segunda suspensión que sufre el festival en su edición 2026, ya que la jornada inaugural también fue postergada días atrás por una tormenta similar.
Se suspendió otra noche inaugural del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.
Alerta meteorológica y recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de Córdoba. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y posible caída de granizo.
Las autoridades recomiendan evitar circular por zonas anegadas, no cruzar vados crecidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
En varias localidades del interior cordobés, especialmente en Tanti, Villa de Soto y Carlos Paz, vecinos reportaron anegamientos en viviendas, cortes de energía y daños materiales por la intensidad del agua y el granizo.
Equipos de emergencia y personal municipal trabajaron durante la noche en tareas de asistencia, evacuación preventiva en zonas bajas y limpieza de calles obstruidas por ramas y piedras arrastradas por la corriente.