En zonas serranas

Alerta en Córdoba por la crecida de ríos y arroyos: cauces superan niveles históricos y recomiendan extremar cuidados

Las intensas lluvias que afectan desde la madrugada a gran parte de la provincia provocaron que algunos cursos de agua superaran los 4 metros de altura, generando alerta oficial. Autoridades y organismos de seguridad instan a vecinos y turistas a evitar acercarse a las orillas y cruzar vados por razones de seguridad.