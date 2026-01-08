Alerta en Córdoba por la crecida de ríos y arroyos: cauces superan niveles históricos y recomiendan extremar cuidados
Las intensas lluvias que afectan desde la madrugada a gran parte de la provincia provocaron que algunos cursos de agua superaran los 4 metros de altura, generando alerta oficial. Autoridades y organismos de seguridad instan a vecinos y turistas a evitar acercarse a las orillas y cruzar vados por razones de seguridad.
La Provincia de Córdoba afronta una jornada de inestabilidad climática debido a lluvias continuas que no dieron tregua desde las primeras horas del día, con registros que, en algunos sectores serranos, superan los 45 y 50 milímetros de precipitación acumulada.
Este volumen de agua provocó un notable incremento en los niveles de los ríos y arroyos serranos, muchos de ellos desbordándose de manera repentina. Los organismos de seguridad —incluida la Policía de Córdoba— emitieron una advertencia oficial para monitorear el comportamiento de los cauces hídricos.
Según los reportes de las autoridades, ya se registran crecidas importantes tanto en los cursos de agua próximos a Icho Cruz y Villa Carlos Paz, así como en los afluentes que alimentan el Dique San Roque.
Riesgo para zonas ribereñas y medidas de prevención
La situación es especialmente delicada en zonas serranas donde el agua tiende a bajar con más fuerza y rapidez tras las tormentas. La Policía y Defensa Civil advirtieron sobre el peligro de permanecer cerca de las orillas o intentar cruzar vados o accesos inundados, ya que el caudal puede aumentar sin previo aviso.
Las recomendaciones oficiales incluyen:
Evitar actividades recreativas junto a los ríos y arroyos.
No cruzar cursos de agua a pie o en vehículos cuando el nivel está elevado.
Seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y monitoreo.
La Policía explicó que estos aumentos pueden ser repentinos y que los cauces pueden elevarse aún más si continúan las lluvias durante el resto del día.
Creciente de ríos en Córdoba tras las lluvias este jueves.
Contexto de la temporada y antecedentes
Este escenario de crecidas no es aislado para Córdoba. En temporadas anteriores, las precipitaciones intensas han provocado desbordes y riesgos en distintos puntos de la provincia, con encargados de Defensa Civil pidiendo siempre precaución por el comportamiento “traicionero” de los ríos serranos, que pueden elevarse con rapidez tras tormentas.
Históricamente, cursos como el río Cosquín o el río Cabalango muestran fluctuaciones importantes en sus niveles cuando se registran lluvias sostenidas en la región de Punilla y Traslasierra, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.
Consejos y responsabilidad ciudadana
Frente a esta situación, las autoridades reiteran la importancia de respetar las normativas y señales de alerta, y de actuar con responsabilidad tanto quienes viven en las zonas serranas como quienes visitan la provincia durante la temporada de verano. Mantenerse informado a través de canales oficiales es clave para prevenir accidentes y preservar la seguridad.
Mientras las lluvias persisten y los niveles de ríos y arroyos continúan en crecimiento, la provincia de Córdoba enfrenta un desafío de gestión de riesgo que pone en primer plano la colaboración entre autoridades y ciudadanos para evitar situaciones de peligro. La creciente de los cauces es un recordatorio de que el clima puede transformar rápidamente el paisaje y las condiciones de seguridad de una región tan visitada como la serrana.