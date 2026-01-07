Jueves, viernes y sábado

Ciclogénesis en camino: advierten 72 horas de lluvias intensas y fuertes vientos en Santa Fe y la región

Un sistema de baja presión provocará precipitaciones persistentes y descensos térmicos marcados, alerta el meteorólogo Mario Navarro. Para los próximos días, la provincia y zona podrían experimentar temperaturas mínimas de 17° y máximas de 24°.