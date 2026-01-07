#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Ciclogénesis en camino: advierten 72 horas de lluvias intensas y fuertes vientos en Santa Fe y la región

Un sistema de baja presión provocará precipitaciones persistentes y descensos térmicos marcados, alerta el meteorólogo Mario Navarro. Para los próximos días, la provincia y zona podrían experimentar temperaturas mínimas de 17° y máximas de 24°.

De acuerdo al SMN, este sistema de baja presión profunda avanzará sobre el centro del país.
El verano 2026 comenzó con jornadas de calor intensas y persistentes en gran parte del centro del país. En Santa Fe, el inicio de la temporada estuvo marcado por un escenario cambiante, con días sofocantes, nubosidad variable y algunos episodios aislados de lluvia que anticiparon un patrón de inestabilidad moderada.

En ese contexto, y tal como ya anticipó El Litoral, un proceso de ciclogénesis comenzará a afectar desde este jueves al centro y norte del país, con impacto directo en la provincia y la región.

Según advirtió el meteorólogo Mario Navarro, del Observatorio Salsipuedes, se esperan lluvias abundantes, ráfagas de viento intensas y un marcado descenso de temperaturas durante al menos tres días, con acumulados que podrían superar los 150 milímetros en algunas zonas.

Un sistema de baja presión que se instala sobre la región

En el campo de la meteorología, se habla de ciclogénesis cuando se desarrolla una circulación ciclónica en torno a una zona de baja presión. En ese proceso, los científicos engloban huracanes, tifones, borrascas, bajas polares, entre otros. Son sistemas de baja presión en los que el viento gira en sentido a favor de las agujas del reloj en el hemisferio sur y en sentido contrario en el norte.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este sistema de baja presión profunda avanzará sobre el centro del país y dará origen a un proceso de ciclogénesis que se extenderá por unas 72 horas. El fenómeno traerá consigo precipitaciones persistentes, tormentas y vientos fuertes en amplias zonas del centro y norte argentino.

“El sistema de baja presión que va a entrar jueves, viernes y sábado va a dejar lluvias promedio entre 70 y hasta 215 milímetros”, explicó Mario Navarro, meteorólogo del Observatorio Salsipuedes.

Qué pasará en Santa Fe y provincias vecinas

Según detalló Navarro, las áreas más afectadas serán:

  • Centro-norte y noreste de Santa Fe
  • Centro-oeste y noreste de Córdoba
  • Noreste y sureste de Santiago del Estero
  • Norte de Entre Ríos y Corrientes

En el caso puntual de Santa Fe, Navarro subrayó que la lluvia y el viento serán los factores principales a tener en cuenta durante el evento, con posibles complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Santa Fe tendrá días con fuertes ráfagas de viento.

Lluvias intensas y viento fuerte

Uno de los puntos de mayor atención será la intensidad del viento. “El sistema que tendremos durante 48 horas será bastante intenso: el viento superará los 60 y 75 km/h en el inicio, y luego puede alcanzar ráfagas cercanas a los 90 km/h”, señaló el meteorólogo.

Estas condiciones podrían generar inconvenientes en el tránsito, caída de ramas, postes o cables, y complicaciones en actividades al aire libre.

Cómo bajarán las temperaturas

El ingreso del sistema también provocará un descenso térmico. Para Santa Fe se esperan:

  • Temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados, con posibilidad de bajar a 9 o 11 grados en algunos momentos.
  • Máximas que rondarán entre 22 y 24 grados durante viernes y sábado.
  • En la costa atlántica, en tanto, el descenso térmico será más marcado, con ambiente frío y ventoso.
La ciclogénesis que se aproxima traerá lluvias abundantes, viento fuerte y temperaturas en descenso.

Recomendaciones y seguimiento

Ante este escenario, los especialistas recomiendan seguir de cerca los alertas oficiales, evitar circular en zonas anegadas y asegurar objetos que puedan volarse por la acción del viento. La evolución del fenómeno será monitoreada hora a hora, ya que pequeñas variaciones pueden modificar la intensidad de las lluvias en cada localidad.

La ciclogénesis que se aproxima marcará un cambio abrupto en las condiciones del tiempo en Santa Fe y la región. Con lluvias abundantes, viento fuerte y temperaturas en descenso, las próximas 72 horas exigirán atención y precaución, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos.

El SMN pronostica alertas amarilla y naranja para este jueves y viernes.

Alerta amarillo y naranja

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que para este jueves 8 y viernes 9 regirán alertas amarilla y naranja para amplias zonas del centro-norte del país, incluida Santa Fe, debido a la probabilidad de tormentas fuertes a severas.

Según el organismo, los eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con acumulados que, en forma puntual, podrían superar los valores normales para la época.

Desde el SMN recomiendan extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la evolución del sistema podría provocar cambios rápidos en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

