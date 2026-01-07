Qué dice el pronóstico este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 20º y la máxima sería de 33°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se espean chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 31º, bajando a 27° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1007.8 hPa, noroeste este a 10 km/h y visibilidad de 12 km.