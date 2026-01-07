El tren sigue pasando (y cayendo) por Santa Fe: cuatro hechos en menos de un mes
En los últimos días protagonizó cuatro episodios que marcan la imperiosa necesidad de completar la obra del circunvalar. Tres descarrilamientos y un siniestro grave, marcan la agenda vinculada al transporte de cargas.
Parte del operativo remoción tras la caída de fin de año. Foto: Flavio Raina.
Crónicas que se repiten. Titulares que no hacen otra cosa que reflejar una y otra vez el problema. El tren de cargas sigue atravesando por el medio de la ciudad de Santa Fe y genera, a su paso, un sinfín de problemas. De los mínimos y superables, como el ruido y demoras en el tránsito a los más preocupantes, como los siniestros viales y los descarrilamientos.
Mientras tanto, sigue congelada la obra del Circunvalar Santa Fe, ese ambicioso proyecto que planea quitar la ya problemática traza del Belgrano Cargas del éjido urbano y correrla, en el buen sentido, a una zona más despejada. Las ventajas son múltiples. Por un lado, la rapidez y optimización de un sistema de transporte necesario. Por el otro, suprimir de una vez por todas los problemas urbanos.
A la espera de completar las tareas, el porcentaje de avance se ubicaba en torno al 50%, la ciudad y sus habitantes miran atónitos el mismo escenario, una y otra vez. Sólo en las últimas tres semanas, la formación de vagones protagonizó cuatro episodios problemáticos, cada uno con diferente escala de gravedad.
Preocupante cronología
Martes 17 de diciembre de 2025. El tren descarriló en barrio Santa Rosa de Lima (Pasaje Mitre al 1800), y lugareños ultrajaron a los vagos para llevarse la carga. A raíz del hecho, una rápida intervención de la PDI derivó en la detención de una persona y la investigación sobre otras dos.
Las imágenes que publicó El Litoral fueron elocuentes. La carga del FF.CC quedó desparramada en el piso y “juntada” en bolsas donde se comercializan materiales de construcción, conocidas popularmente como “big box”.
Parte de la carga robada al tren que fue recuperada.
El tránsito ferroviario quedó cortado (es la única línea que corre por esa vía) por la rotura de la traza y la carga tirada a un costado. Pérdidas millonarias en dólares y problemas para normalizar la situación. 13 días después, con las fiestas de por medio, fueron retirados los vagones.
Los vagones tumbados en la zona de Vélez Sarsfield y Gorostiaga. Foto: Flavio Raina.
4 de enero de 2026. “Impactante choque de un tren con un automóvil”, tituló El Litoral para contar un siniestro vial que tuvo como protagonistas a la formación del tren de cargas y a un vehículo que intentó “sortear” a los vagones y fue impactado.
El choque sobre Av. Galicia.
El hecho ocurrió en la zona de Av. Galicia y pasaje Pizzorno. El conductor resultó ileso y una vez que la locomotora retomó su marcha, la circulación vehicular quedó totalmente normalizada. Si bien no fue entera responsabilidad del tren, la circulación intra ciudad lo convierte en un actor más en el ecosistema urbano.
5 de enero de 2026. Otra vez el tren sucumbió a la inestabilidad de la vía y descarriló. No muy lejos del hecho anterior, este episodio tuvo lugar en la zona de Hernandarias y General Paz. La situación generó demoras y cortes intermitentes en varios puntos. En este caso, no hubo vagones tumbados pero sí demoras en el tránsito que quedó rehén de este problema.
La situación del 5 de enero.
Dónde quedó
El Plan Circunvalar Santa Fe tiene tres tramos de obra. Los mismos quedaron paralizados con el cambio de gobierno nacional -hace dos años-. Y tiene distintos grados de avance, a saber:
Tramo I: Santo Tomé - Empalme San Carlos, tiene un avance del 50,05%.
Tramo II: Empalme San Carlos - Gobernador Candioti, tiene un avance del 86,14%.
Tramo III: Gobernador Candioti - Laguna Paiva, tiene un avance del 20,62%.
Ante la consulta de la prensa, desde la intendencia se dijo no conocer novedades respecto a la reactivación de la obra.
Por su parte, Jorge Henn, subsecretario de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, recordó que el Gobierno nacional se encuentra avanzando en la privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA -tras la aprobación de la Ley Bases- y que el futuro concesionario deberá darle continuidad a la obra.